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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (05.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.

Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.

◽️ На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской народной республики.

Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

◽️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики.

Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области.

Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ.

В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

В районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/21519
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