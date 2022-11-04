Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (04.11.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.
◽️ На Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».
◽️ На Красно-Лиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.
◽️ На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.
◽️ Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
◽️ Кроме того, перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники.