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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (01.11.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ В результате нанесения 31 октября с.г. массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

◽️ На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области.  Все атаки отражены. 

В результате огневого поражения противник потерял более 150-ти украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.

◽️ На Красно-Лиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской народной республики.

Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области.  В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи.

Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154-х районах.

Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области. 
В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США.

Истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Воеводовка Луганской Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области.

Кроме того, в воздухе сбиты: одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецк.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники. 


⚠️ Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. 

Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

☢️ Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/21381
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