Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (30.10.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.
◽️ На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.
◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.
◽️ На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13-ти районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах. В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». В районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
✈️ Истребительной авиацией в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой Народной Республики сбито два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское, Комсомольский, Вольное Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый Луганской Народной Республики и Мечниково Харьковской области.
◽️ Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Вугляр, Межевое Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники.
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☢️ Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
◽️ В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ.
◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
а когда хоть Изюм вернём? кадыр обещал в течении трёх дней после сдачи врагу и что?
И чё ? А ничё.
да, главное красиво трепануться
Не нравится мне направление к «Многополярности». Конечно, многополярность как противостояние «однополярности» США есть явление положительное. Ибо предполагает борьбу с гегемонией США, с Глобализмом и Новым Мировым Порядком. Но и «многополярность» не предполагает никакого развития, только свободу действий, исходя из принципа вседозволенности либеральных ценностей. Никакого общего вектора не просматривается. А вектор должен быть обязательно!
Вот однополярность, по США, – предполагает движение, однозначно, по пути демократии, либеральных свобод, конкуренции рынков.
А что предлагает многополярность?
- Только многообразие, по типу восточного базара, без намека на какое-либо общее движение и развитие.
Поэтому предлагается в противовес однополярности создать другой центр силы – на идее Вселенской Справедливости. Принцип Справедливости — это ведущий принцип Мироздания. Конечно, имеется ввиду не та справедливость, которая рассматривается в судах и коммерческих сделках. Вселенская Справедливость — это соглашение между людьми и Высшим Началом (для верующих — Богом) о соблюдении Вселенских Законов, с различением по Совести. Предполагается, что при этом люди получают Оттуда помощь. Но только – помощь, за людей Высшие Силы ничего делать не будут, ибо это бесполезно.
Итак, получается: с одной стороны — демократия, с другой — Вселенская Справедливость. И получается у нас не однополярность, не многополярность, а ДВУПОЛЯРНОСТЬ.
Представляется, что в интересах сохранения человеческой цивилизации путь двуполярности будет полезен!
На полях сражений Украины формируется процесс разделения по принципу Дуполярности. Это замечают и другие народы, и готовы нас поддержать.
бог погиб, его сожрали динозавры и отравились им и померли. шибко уж бог оказался не переваремым, усех динозавров вдарило в запор и не смогли прокакаться