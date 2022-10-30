

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.



◽️ На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.



◽️ На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13-ти районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах. В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». В районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.



✈️ Истребительной авиацией в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой Народной Республики сбито два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское, Комсомольский, Вольное Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый Луганской Народной Республики и Мечниково Харьковской области.

◽️ Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Вугляр, Межевое Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники.

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☢️ Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

◽️ В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.