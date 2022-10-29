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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (29.10.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
 
 На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

 Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей.
В районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.
 
 На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.

 Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.
 
 На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области.
 
 В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции.
Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.

 Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах.

 В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов.
 
 Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
 
 Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.
 
 Кроме того, сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской Народной Республики.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21278
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