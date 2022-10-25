Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (25.10.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области.
Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, Оленовка Николаевской области. Также поражены: стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182-х районах. Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области.
✈️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка Луганской Народной Республики, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбиты в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч» в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Весёлое Херсонской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Петровка Луганской Народной Республики и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6758 единиц специальной военной автомобильной техники.