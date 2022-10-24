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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.10.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

◽️ На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.

◽️ На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики.
Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена.
Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.
В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов ЯГОДНОЕ Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21144
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