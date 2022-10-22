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Старое оружие в новых войнах

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Весьма актуальная по нынешним временам тема, когда в войне на Украине обе стороны помимо современного вооружения используют в больших кол-вах разнообразное старье, которое еще не утратило боевую эффективность.



Аннотация:

Использование устаревших и модернизированных вооружений в современных конфликтах.
Почему многие страны делают ставку на модернизацию устаревшего вооружения вместо производства нового? Могут ли танки Т-62 и М-60 встретиться в бою?
Можно ли использовать крылатые ракеты советского производства?
На что делает ставку КНДР?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7929671.html
Метки: бронетехника, Видео, военное дело, война на украине, вс рф, всу, кндр, нато, Украина
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