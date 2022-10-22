Старое оружие в новых войнах
Весьма актуальная по нынешним временам тема, когда в войне на Украине обе стороны помимо современного вооружения используют в больших кол-вах разнообразное старье, которое еще не утратило боевую эффективность.
Аннотация:
Использование устаревших и модернизированных вооружений в современных конфликтах.
Почему многие страны делают ставку на модернизацию устаревшего вооружения вместо производства нового? Могут ли танки Т-62 и М-60 встретиться в бою?
Можно ли использовать крылатые ракеты советского производства?
На что делает ставку КНДР?