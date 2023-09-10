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Оружие будущей войны, ставшее настоящим (Андрей Масалович)

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Про самонаводящееся оружие; почему не будет супер разума; почему модели типа СhatGPT уходят в прошлое; про управление боем и роевый интеллект; почему чатботы глупеют; кто уничтожит человечество – рассказывает КиберДед Андрей Масалович.
00:00 Что такое “интеллектуальное оружие”
04:55 Оружие будет всё больше умнеть
06:08 Почему не будет супер разума
08:20 Как будет развиваться ИИ и роль военных
11:00 Про новый способ утилизации старых самолетов и самонаведение
13:00 Роевый интеллект и управление боем
21:40 Почему чатбот глупеет
26:50 Человечество уничтожат люди
27:30 “Регулировать надо других, а не себя”
30:00 “У власти стоят те, кто знают законы, чтобы оседлать любой новый процесс”
31:20 Про советников по новым технологиям

Ведущий: Илья Бокатов

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#АндрейМасалович #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9nYoeJKieWs
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