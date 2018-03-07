«Крымская» первая не отечественная война Тартарии

Сегодня уже можно с высокой степенью уверенности утверждать о том, что нам известны причины и точная дата ухода с мировой арены Великой Тартарии. Отсюда же логично проистекает и понимание последующих событий, а так же причин забвения подлинной истории нашей страны. Историю пишет победитель, как всем известно, поэтому естественно, что захватчики, которые называли себя Романовыми, сделали всё возможное и невозможное для написания новой истории. Такой, какая нам известна из учебников. Романовы были русофобами по определению, хотя и старательно изображали из себя православных русских.

Это они приписали себе все достижения захваченной страны. Они придумали, что Русь пошла от «викинга» Рюрика, а грамоте русских научили греки. Теперь-то нам понятно, что в действительности всё было ровно наоборот. Запад принёс на нашу землю крепостное право и невежество. Покорённому населению необходимо было внушить убеждение в том, что оно во все времена существовало в рабстве, для того и выдумано было «монголо-татарское иго». По факту же, иго на Русь пришло вместе с Шлезвиг-Гольштейн-Готторпами. И окончательно победили они Тартарию только с помощью войск объединённой Европы в 1812 году.

Об этом можно теперь горевать, конечно, но во всём можно найти и положительные стороны. Что случилось, то случилось. Поправить мы уже ничего не сможем. Однако не признать тот парадоксальный факт, что если бы не немцы, то мы сейчас вообще ничего не знали бы о своих предках, невозможно. Говорили бы сегодня на английском или французском языке, и подобно большинству народов Африки пребывали бы в полной уверенности в том, что до прихода «благодетелей» мы сидели на деревьях, и питались плодами и кореньями.

В чём была главная ошибка Наполеона

Великий полководец, на поверку, оказывается не столь и велик. Блестящий тактик не смог разглядеть, чем чреваты для него окажутся самонадеянность и вера в собственную исключительность. Он помог Романовым разгромить остатки Тартарии, и решил, что теперь для него уже не существует конкурентов. Он не учёл тот факт, что Российская империя, став наследницей Тартарии автоматически становится величайшей державой в мире. И эта держава, не задумываясь и не колеблясь, тут же раздавила своего недавнего союзника и конкурента.

Этим не могли не воспользоваться Англичане, и по всем фронтам начали теснить галлов, и результатом этой войны стала «мягкая» колонизация Франции. Отныне Париж превратился в верного вассала Великобритании. А овладев такими ресурсами, Лондон решил не затягивать с объявлением войны и самой России. Чтобы не дать времени на восстановление Тартарии, как качественно новой сверхдержавы, уже под именем Российской империи, сразу же после поражения Наполеона, англичане начали подготовку к войне. Дл этого снова была собрана коалиция недовольных в Европе, с привлечением давнего соперника новой России – Османской империи.

Англичане не могли безучастно наблюдать за успешным освоением Россией всех территорий Тартарии в Евразии. Их разведчики, которыми были китобойные и рыболовецкие суда, несколько лет занимались картографированием и сбором разведданных по всему побережью Северного Ледовитого океана, в Беринговом проливе, на Камчатке, Курилах и Дальнем Востоке. Темпы, с которыми русские обживали Сибирь, внушили англичанам огромную тревогу, потому, они имели виды на эти территории, пребывали в уверенности, что подобно Северной Америке, они без труда присоединят к своей империи ещё и Дальний восток.

Спусковым крючком для начала новой войны, послужил мирный договор (Айгунский трактат) между Россией и Китаем, заключённый Генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьёвым. Теперь, когда вожделенные территории буквально «уплывали» из под носа англичан, они решили, что медлить больше нельзя. Так началась первая война Российской империи с западным миром после того как она «убила дракона» – Великую Тартарию, и тем самым, сама превратилась в этого дракона. Сразу оговорюсь, что этот процесс, не закончен и по сей день. Всё то, что мы черпаем из средств массовой информации сегодня, является отражением процессов, которые длятся уже веками. Это война цивилизаций, в которой запад пытается уничтожить восток.

Я уже писал о том, что не могу найти объяснения причинам того факта, что именно отечественные историки, с упорством достойным лучшего применения, усердно называют “отечественными” две войны: 1812 и 1941. Наверное, только по той причине, что обе эти войны проходили на значительной части территории России. И при этом скромно умалчивают, что войны были не с французами, не с немцами, а именно со всей Европой! Пришёл черёд дать справедливую оценку Крымской войне.

Что нам известно о ней? Сразу вспоминаем Севастополь, Льва Толстого, институток – сестёр милосердия и Наполеона III. Открываем любой учебник и читаем написанное, чёрным по белому: – “Против России выступили: Французская империя, Османская империя, Британская империя, Сардинское королевство”. Стоп… Т.е. мощь двух мощнейших империй в мире (Османскую я не считаю, она в то время уже не могла соперничать на равных с соседями) обрушилась на маленький полуостров во внутреннем для России, фактически, море! Не складывается как то… Нам же говорили, что всё из-за турок. Их, якобы Османская империя, чего-то там хотела. Ну, во первых, только в России она называется Османской, в остальном мире она – Оттоманская, почему? Да по той же причине, по которой только в русском языке изменены некоторые общепринятые названия стран. Например, назвав China Китаем, русским надолго «закупорили» сознание, чтобы они думали, что Катай и Китай это одно и то же.

Во вторых, после череды русско-турецких войн, Оттоманская империя была существенно ослаблена. Тогда какие она могла иметь претензии? Сказали бы спасибо лучше, что русский солдат оружие имеет для защиты, а не для захвата колоний. Британский же солдат – напротив, в это время воспитывался как хозяин мира. Половина Земли уже тогда принадлежала Британии. По численности населения до сих пор нет такой страны, я имею в виду по отношению к общей численности населения всей Земли, разумеется.

Дальше, интереснее. Смотрим на театры военных действий, так называемой “Крымской” войны: – “Балканы, Олтенитца, Ахалцих, Синоп, Кюрюк-Дара, Альма, Севастополь, Балаклава, Инкерман, Таганрог, Кавказ, Евпатория, Карс, Санкт-Петербург, Архангельск, Петропавловск”.

Вот те раз! Нельзя же так! Санкт-Петербург и Петропавловск на Камчатке! И это называется “Крымская война”?! Мне вот непонятно, почему те же учебники ничего не пишут о битве за Санкт-Петербург? А ведь там велись ожесточённые боевые действия. Наверное, нужно чтоб город сначала разграбили, чтобы он попал в историю.

Битва за Петербург

В начале 1854 года, ещё до официального объявления Англией войны России, английский флот под командованием адмирала Сэра Чарьза Напьера напал на Петербург”. Была осуществлена полномасштабная десантная операция. В английскую коалицию входила посланная Наполеоном Третьим французская эскадра под командованием адмирала Парсеаваля-Дешена и адмирала Пено, и корпус морской пехоты под командованием генерала Луи Бараге д’Илье, который потерял руку ещё под Бородиным. Кроме этого в коалиции были войска скандинавских стран: датчане, голландцы, шведы, и наёмники из различных уголков Европы.

Адмирал Напьер блокировал все русские порты на Балтике, таким образом, что ни один российский корабль даже не смог выйти в море, и осуществлял их постоянный артобстрел.

А ведь Столицу не сдали англичанам только потому, что оборона города была организована на высочайшем уровне. Её надёжно прикрывали Кронштадт, Свеаборг и Бомарсунд. И «хозяева морей» оказались бессильны перед силой русского оружия. Всего одну крепость они смогли взять – Бомарсунд. Да и то, ценой огромных потерь морского десанта. А затем потерпели такое сокрушительное поражение, что зареклись соваться в Финский залив. Русские форты оказались не по зубам сильнейшему флоту мира.

Кроме того, историки почему то стыдятся рассказать о том, что все форты на побережье Балтийского моря, в это время уже имели электрическую телеграфную связь, и управлялись централизованно из Главного штаба в Санкт-Петербурге. Напомню, это 1854 год, т.е. за двадцать лет до «изобретения» электрического телеграфа швейцарцем Лесажем, у нас уже существовали телеграфные сети.

Не любят историки вспоминать и о том, что русский флот во время петербургских сражений, уже имел на вооружении подводные лодки нескольких типов, реактивную артиллерию (у англичан она так же имелась, но в силу несовершенства конструкции и ограниченного радиуса действия, на флоте не применялась). А вот наши ракеты стартовали уже в то время с подводных лодок. Были в русском флоте и управляемее по подводным электрическим кабелям, морские минные поля. Можно только догадываться, что испытали захватчики, ощутив на себе их действие.

Очевидно, что технологический уровень русских армии и флота на тот момент, был тем, что мы сегодня называем «опережающими технологиями». Да, в нашем Балтийском флоте на тот момент было всего 16 пароходов, против нескольких десятков британских. Но вот в чём пикантность момента заключалась. Почти весь британский флот атаковавший Россию, состоял из русских пароходов. То есть они были заложены на верфях Великобритании по заказу русского Правительства, и частично оплачены. Англичане просто не отдали наши корабли, и поставили их в строй в собственном королевском флоте.

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HMS Cossack — винтовой деревянный корвет Королевского военно-морского флота Великобритании, исходно «Витязь».

Удивительно, но эти потрясающие факты, практически никак не освещены учебной литературе нашей страны.

Разгром Мурманска

Гораздо хуже дело обстояло на севере. В отличии от Балтики и Чёрного моря, где существовали вполне боеспособные флоты российской империи, Северного флота в то время ещё не существовало. Пётр I во время своего правления умышленно создавал трудности для развития Архангельского порта, дабы тот не создавал конкуренцию портам на Балтике. И как теперь становится ясно, главным мотивом такой политики была попытка изоляции Московской Тартарии от внешнего мира, минуя Санкт-Петербург. Т.е.таким образом он создал ситуацию при которой Москва вынуждена была пользоваться для связи северной Европой именно Балтику, а не Архангельск, и весь транзит потёк через Санкт – Петербург, Ревель и Ригу, лишив тем самым средств для развития русского севера.

Это привело к обнищанию, зажиточных некогда, поморов и упадку действующих портов. Одним из таких портов был город Кола. Некогда процветавший морской порт, начал хиреть после открытия портов Санкт – Петербурга, и в середине девятнадцатого века был самой северной гаванью Российской империи. 2 марта 1854 года, Кольский городничий Шишелов послал рапорт архангельскому военному губернатору Боилю:

««…По настоящим военным обстоятельствам, если неприятель вознамерится направить часть своего флота к северным берегам России, то в этом случае и город Кола… может также не ускользнуть из его внимания легкостью взятия и к распространению в Европе эха побед. Для достижения этой цели неприятелю в настоящее время по беззащитному положению города Колы не предстоит, никакой трудности, ибо к сопротивлению нет ни оружия, ни войска, кроме местной инвалидной команды в самом малом числе при одних ружьях, из коих к цельной стрельбе могут быть годными только 40, при самом незначительном количестве боевых патронов; пушек вовсе не имеется».

Шишелов, говоря о природных меткости и отваге местных жителей, – саамов и колян, просил всего лишь роту егерей и восемь орудий. Географическое положение Колы столь выгодно, что минимальными силам можно было как в тире расстрелять любой флот, вошедший в фьорды моря. И если не уничтожить его полностью, то город защитить можно было бы без особых усилий. Однако, в ответ на свою просьбу, он получил… Сто кремниевых ружей.

9 августа, в 10 часов утра, трехмачтовый английский паровой корвет «Миранда», вооруженный двумя бомбическими пушками двухпудового калибра и 14 пушками 36-фунтового калибра вошёл в Кольский залив. После постановки на якорь, от корвета к пристани отправилась лодка с парламентёрами к коменданту кольского гарнизона, молодому флотскому офицеру, лейтенанту Андрею Мартьяновичу Бруннеру. Англичане предложили городу сдаться в обмен на неприкосновенность частной собственности жителей, но при этом «благородно» предупредили, что казённые учреждения и гарнизон будут разорены.

Но русские не сдаются, как известно, и лейтенант Бруннер не удостоил англичан даже письменным ответом, заявив устно об отказе сдать город без боя. 11 августа «Миранда» начала «осыпать город бомбами, гранатами, калеными ядрами и коническими ружейными пулями с прикрепленным к ним горючим составом. Единственное русское орудие сделало по врагу один выстрел, после которого оно было сбито со станка английским снарядом, а вскоре новым попаданием полностью выведено из строя.

В результате двадцатичасовой бомбардировки враг сжег 92 дома кольских жителей, 4 церковных постройки, в том числе старинный Воскресенский собор — главную архитектурную достопримечательность Колы, казенные склады (соляной, винный и хлебный). Попытка высадки десанта оказалась неудачной, и лодки с морской пехотой, численностью до 60 человек, позорно ретировались. На следующий день обстрел повторился, но так и не добившись военного успеха, потеряв несколько десятков моряков убитыми и ранеными, «Миранда» с поля боя сбежала. Этот эпизод очень точно характеризует военную тактику всех англосаксов, включая нынешних вояк НАТО, способных воевать только дистанционно, из безопасного для себя места.

Ни один из ста вооружённых защитников города и самих горожан при этом не был убит, или серьёзно ранен. Городу был только нанесён материальный ущерб. Однако и тут англичане поступили в точном соответствии с, известным на весь мир, правилом англосаксов: – любое поражение, всегда можно превратить в победу, если первым протрубить об этом на весь мир. Все английские газеты протрубили о «славной победе британского флота над русским портом Кола. А этот варварский обстрел, практически безоружного мирного города, по сей день в британской хронике оценивается как одна из величайших побед над русскими.

Но в Коле, хотя бы какой то гарнизон имелся. Большинство же поморских сёл, никогда не видело ни пушек ни винтовок. При обороне сёл Кандалакша, Умба, Чапома, Тетрино, Кузомень и Пона, местные поморы, рыбаки и охотники, проявили чудеса героизма, отваги, и сметливости. Нигде британцам не удалось получить от русских провиант или воду. Везде, где бы они не появлялись, захватчики непременно встречали ожесточённое сопротивление местного населения. Каждый раз несли потери в живой силе ещё при попытке высадить десант. Тем не менее, в отместку за неудачи, несколько сёл им разорить, всё же удалось.

Осада Соловков

6 июля два трехмачтовых шестидесятипушечных фрегата «Бриск» и «Миранда» появились на рейде у бухты Благополучия возле Соловецкого монастыря. На кораблях подняли переговорные флаги, но монахи, ничего не понимавшие в языке сигнальных флагов, им попросту не могли ничего ответить. Тогда англичане выстрелили трижды из пушек. Монахи в ответ пальнули дважды. Тогдана остров прибыли парламентёры с ультиматумом о сдаче гарнизона. Монахи пожали плечами, мол нет у нас никакого гарнизона, значит и сдаваться некому.

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Тогда англичане открыли ураганный огонь по стенам монастыря. В ответ зазвонили колокола, начался крестный ход, и ответная стрельба из десяти старых пушек, забытых кем-то на острове, ещё двести лет назад. После девятичасового обстрела, британцы с изумлением обнаружили, что монастырь стоит абсолютно невредимый. Все их бомбы отскакивали от гранитных стен, словно горох об стену, а те, что залетали внутрь, оказывались в небольшом озерце, где запалы тухли, и заряды не подрывались.

Поджав хвост, не солоно хлебавши, «доблестные вояки» вынуждены были от идеи захвата крепости отказаться, и бесславно отступили.

Архангельское «сражение»

Апофеозом неудач франко-британского флота в Белом море, стала попытка захвата им главного порта Архангельска. Когда к 26-пушечному фрегата «Эвридик» и двум паровым шлюпам – «Миранда» (15 пушек) и «Бриск» (16 пушек) присоединились французские 40-пушечный фрегат «Психея» капитана Жильбера и 20-пушечный бриг «Бомануар» Командующий эскадрой, адмирал Эразмус Ромманей разработал «блестящий» план взятия Архангельска, и в 11 августа 1854 года начал приводить его в исполнение.

Несостоявшимся оккупантам противостоял архангельский гарнизон под командованием Губернатора Романа Петровича Бойля. В его распоряжении имелись 6000 егерей, большое количество батарей, хорошо укрепленная Новодвинская крепость, 16-пушечный бриг «Новая Земля», который был списан из флота в 1853-м и использовался в качестве брандвахты, и флотилия из 20 канонерских лодок (каждая лодка несла по две 18- или 24 фунтовых пушки). Но всё это войско и не понадобилось, по большому счёту. «Славные морские волки» из Европы оказались настолько же непрофессиональны, насколько и трусливы.

Мало того, что никому в голову не пришло с самого начала, что корабельные запасы необходимо регулярно пополнять (ведь матросы должны есть и пить, а паровым машинам требуется уголь), так ещё и элементарными морскими картами с указанием глубин никто не запасся. Хотя английские торговцы с давних пор плавали в Архангельск, никто из военных не удосужился у них проконсультироваться по поводу гидрографии данного района. Ведь даже самый глубокий канал, ведущий в Архангельск, имеет глубины менее 6 футов, тогда как самый небольшой из кораблей захватчиков имел полную осадку в 15 футов. Один из членов парламента, позднее прямо сказал, что отправка таких кораблей к Архангельску, это: – «акт исключительной тупости и глупости как Адмиралтейства, так и Первого Лорда».

Пришлось в авральном порядке организовывать промеры глубин, благодаря которым, было выяснено, что ни «Бриск», ни «Миранда», ни тем более «Эвредик», войти в канал не смогут. Кроме того, английские лодки вскоре были обнаружены защитниками крепости. Русская конная артиллерия подъехала и начала обстрел, а со стороны порта в атаку двинулись русские канонерские лодки. В результате английские шлюпки убрались из канала так поспешно, на сколько это было вообще возможно. На этом «победоносная» война 1854 года объединённой Европы на русском севере была «триумфально» завершена, британский флот добавил в свой актив ещё одну «славную победу», а отличившиеся в походе матросы, офицеры и адмиралы, получили «заслуженные» медали и ордена.

Жаль только в наших школах преподаватели твердят о «проигранной Крымской войне».

Петропавловская резня

Такое же разочарование объединённую англо-французскую эскадру ждало и на Камчатке. Командующий Петропавловским гарнизоном генерал-майор Завойко получил секретную депешу от… Не поверите, не из генштаба, а с Гавайских островов, и был предупреждён о приближении английской эскадры во главе с настоящим пароходом “Вираго”.

При подходе к Петропавловску, лоцманы неприятеля, по сложившейся уже традиции, начали делать промеры глубин, а вахтенные на мачтах, вести рекогносцировку побережья. В порту Петропавловска находился всего один крупный корабль – «Аврора», но завидев вышедший навстречу бот, союзники поспешно ушли в нейтральные воды, где встали на якоря. Командующий эскадрой адмирал Дэвид Прайс проанализировал данные разведки и ясно осознал, что приказ Британского адмиралтейства он выполнить не сможет. Тогда, старый морской волк заперся в своей каюте, и застрелился.

Однако, неприятель всё-таки совершил попытку высадки десанта и завязалась битва. Русский немногочисленный гарнизон очень грамотно организовал оборону. Оружие в руки взяли даже старики, женщины и дети. Этот факт свидетельствует о том, что азы боевой подготовки были известны всем жителям Петропавловска. Невозможно за несколько дней обучить детей пользоваться огнестрельным оружием. О подвиге защитников Петропавловска, сегодня мало кто знает, а напрасно. На таких вот примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, а не рассказывать сказки про борьбу с «ордынским игом», или «народном единении».

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Петропавловск – Камчатский.

Это памятник героической батарее у Чёрной сопки, на берегу Тихого океана. Её бойцы отдали жизни за независимость Родины. А Родина стыдливо называет крупномасштабную агрессию Британской империи – «Крымской войной».

Ну посудите сами, где Петербург, где Архангельск и Камчатка, а где Балканы, Кавказ, Азов и Крым. Со всех сторон, кроме Афганистана Россию окружили англичане. Взяли в клещи, и ударили со всех сторон. И это крымская война? А турки то, получается вообще играли второстепенную роль, их использовали в качестве пушечного мяса, помахав перед носом морковкой в виде вожделенного Крыма.

Историки говорят: – Россия проиграла Крымскую войну, потеряла некоторые преимущества на Чёрном море, которые с лихвой затем вернула бескровно, дипломатическим путём. Проиграла? Да полноте! Россия выиграла величайшую битву за независимость и целостность страны. Если бы мы тогда проиграли, Крыму была бы уготована судьба Гонконга, в лучшем случае. Чукотка, Камчатка, Хабаровский край и Приморье, были бы штатами США. А если бы удался Петербургский десант англо-франков, России не было бы вообще. Это понятно? Так какая же это “Крымская” война? Вот и получается – если предательство и поражение, то это “отечественная”, “великая”, “народная”, а если Россия провела успешную, относительно бескровную, и чрезвычайно эффективную и значимую войну, то это так… Бои местного значения.

Однако, эта война показала всему миру, что надеждам на уничтожение Великой Тартарии, не суждено было сбыться. Разгром Тартарии Священной Римской Империей обернулся тем, что отсталая архаичная страна, вначале уничтоженная катаклизмом планетарного масштаба, а впоследствии, раздираемая внутренними противоречиями, возродилась в новом качестве. Победитель оказался побеждённым, потому, что это не западная цивилизация поглотила восточную, а наоборот. Точнее будет сказать, что сплав достижений запада и востока породил новый тип цивилизации – евразийскую. Почему нет никаких шансов победить Двуглавого орла? Да потому, что невозможна война между левой рукой и правой.

Единственным шансом навсегда избавиться от Великой Тартарии, как бы она не называлась, это взорвать её изнутри. Пожалуй, первым это понял Отто Фон Бисмарк. Он как никто другой, отчётливо осознавал, что вновь созданная им германская нация, генетически и духовно, ближе всех прочих европейцев к России. И как носитель русского мировоззрения, он не мог не понимать, откуда исходит подлинная опасность для племён и народов, населяющих Германскую империю. Глядя на карту Евразии, он здраво оценивал расклад сил, а как гениальный политик не мог не понимать, что Франция после поражения Наполеона является всего лишь инструментом в руках англосаксов, направленным против России.

При таком раскладе, Германия становилась первым препятствием для продвижения британцев на восток. И он решил не дожидаться, когда Франция, науськиваемая англичанами, ударит первой. Так началась Франко-прусская война. Эта война, хоть и отсрочила очередную великую войну между западом и востоком, но не предотвратила её окончательно.

Интеллектуальное наследие Тартарии

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> Методики преподавания учебных дисциплин идентичны практически во всех странах мира. В принципе, ничего удивительного в этом нет, ведь все отрасли жизнедеятельности человека развиваются не изолированно друг от друга, а заимствование и копирование более лучшего и совершенного – это закономерное явление. Но не всегда заимствуется лучшее, в повседневной жизни нас окружает масса примеров широкого распространения далеко не положительных явлений. Социуму присуще свойство стадности, и часто дурной пример оказывается куда заразительнее положительного. Можно было бы подумать, что таким же дурным примером является и методика преподавания истории. Однако не стоит спешить с выводами. На мой взгляд, система, при которой преподаётся сначала история одной страны, потом история другой, создана специально. Историки всего мира заключили некий договор, согласно которому они обязаны опираться на единую хронологию и при этом не давать единую картину истории для всего мира в один конкретный период. Историю умышленно разорвали на куски по географическому принципу и на основе деления на некие вымышленные эпохи. Такое преподавание ведёт к фрагментарному пониманию истории, при котором человек путается и не может связать воедино целостную картину. А как известно, то, что для ученика непонятно и сложно, ему не интересно. Это чревато печальными последствиями, которые мы наблюдаем в окружающей действительности. Не имея памяти, человек превращается в животное, которое наступив на грабли, забывает о том, к каким это приводит последствиям, и тут же наступает на них снова. Если не помнить о том, что прыгать со скалы опасно для жизни, то шансы сохраниться на этой планете для непомнящего существа неизбежно стремятся к нулю. Поэтому примитивизация исторического мышления – это, ни много ни мало, путь к вымиранию человечества. Проводя собственные исторические исследования, я убедился в том, что существующие методики обучения не являются распространением дурного примера. Они созданы в таком виде умышленно. И объяснение, будто «История древнего Египта» и «История древней Греции» преподаются раздельно для облегчения усвоения учебного материала, является недобросовестной уловкой, коварным лукавством. Для меня это совершенно очевидно, но большинство людей продолжают верить учителям. Пытаясь написать историю Великой Тартарии, я в который раз убедился в том, что рассматривать её в отрыве от мировой истории, даже при всём желании, мне не удаётся. Я просто восхищаюсь талантом тех писателей, которые смогли совершить почти невозможное и написать отдельно историю Китая, Индии, «Киевской Руси», «Средневековых Германии и Франции» и т.п. Это всё равно, как если описывать устройство коробки приводов газотурбинного двигателя, умалчивая о том, что такое компрессор, турбина, агрегаты, и скрывая назначение всей силовой установки! Вторым, менее очевидным, но не менее вредным фактором является всеобщая установка на непреложность законов эволюции, выведенных в брошюре Чарльза Дарвина, от которых он и сам вскоре отрёкся, признав их ошибочными. Историки автоматически перенесли биологические процессы на социологические и технические. А это то же самое, что ставить в один понятийный ряд цвет предмета и геометрическую форму. Нельзя сравнивать объекты и явления, опираясь на определения, не связанные между собой единым разрядом. Но в истории мы очень часто встречаем утверждения, подобные детской шутке: «Летят два крокодила, один зелёный, а второй в Африку». Тем не менее, учёные упорно не хотят признавать тот факт, что высокие технологии < ![CDATA[ ]]> всегда соседствуют< ![CDATA[]]> с примитивными. И ни в коем случае нельзя датировать предметы только в соответствии с качеством их изготовления. Нас упорно пытаются убедить в том, что технологии развивались постепенно, от примитивных до современных, одновременно и равномерно на всей планете. Но это же абсурд! Следуя этой логике, мы имеем полное право объявить середину двадцатого века эпохой позднего палеолита на том основании, что советские геологи обнаружили на Таймыре племя, не знающее металлов. Все орудия, которыми пользовались представители этого племени, были сделаны из костей животных и минералов. И наоборот. Существует немало примеров существования в недалёком прошлом таких технологий, которые недоступны нам до сих пор. В основном это относится к каменному зодчеству и металлургии. И момент утраты этих технологий прослеживается довольно отчётливо: это рубеж девятнадцатого и двадцатого веков. До середины девятнадцатого века наши предки строили такие шедевры, как Исаакиевский собор и Версаль. А в начале двадцатого века рабочие уже месили раствор на основе цемента сапогами. Как же получилось, что тысячелетиями человечество развивалось от кочевников, охотников – собирателей до оседлых скотоводов и землепашцев, а развитие от кавалеристов лучников 1812 года до торпед и винтовок магазинного типа – всего за полвека? А всё становится понятным только тогда, когда мы отбросим все байки историков. Человек не мог появиться на земле в виде животного и самостоятельно эволюционировать, постепенно изобретая сначала палку-копалку, потом бронзовое зубило, а потом океанские лайнеры. < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> Фрагмент картины Р.А. Хилингфорда «Наполеон прибывает в египетский оазис». Встреча эпох. Богатыри с мечами, в шапках-ерихонках и кольчугах встретились с солдатами, вооружёнными капсюльными ружьями. Человек был создан одновременно с орудиями, необходимыми для его выживания. Этот факт закреплён во множестве легенд о богах, подаривших людям огонь, навыки скотоводов или кузнечный молот. Учёные утверждают, что человек сам научился шить одежду и обувь. А зачем ему это было нужно? Все животные преспокойно существуют на этой планете и не испытывают нужды в штанах и ножницах для стрижки волос и ногтей. И только человеку всё это внезапно понадобилось, и притом, он случайно расплавил в костре кусок меди и догадался из неё что-то там выковать. Но это же смешно. Чем он выковал первый в истории медный предмет? Двумя камнями? Нет. Верить в подобную версию может только человек неразумный. Нормальный человек понимает, что даже если случилось такое чудо, и металл расплавился в костре, то человек, для того, чтобы его обработать, должен был уже иметь при этом наковальню и молот. А ещё и щипцы у него тоже должны были бы быть. Иначе никак. Значит, вывод может быть только один: человек появился на земле, уже обладая необходимыми для выживания навыками, знаниям и даже готовыми инструментами. Тогда становятся понятыми некоторые факты, которые историки считают выдумками. Описание применения огнемётных систем ордами «диких кочевников» не может не наводить на мысль о том, что создавались они технологически развитой цивилизацией, а вот описывали их как раз дикие и невежественные люди. Навыки управления погодой и < ![CDATA[ ]]> использования атмосферного электричества< ![CDATA[]]> «великими моголами» так же упоминаются неоднократно и единообразно в различных не связанных друг с другом источниках. Судя по всему, «древние сибиряки» владели тем, что ныне называется телекинезом, и, может быть, могли управлять плазмой. Некоторые описания древнего оружия мы склонны сопоставлять с тем, что мы видели собственными глазами в наше время. Например, С.В. Горюнов убеждён в том, Илья Муромец владел ручным гранатомётом или переносным противотанковым комплексом: «Вот как описывается действие “стрелы” Ильи Муромца в ряде былинных текстов. Обороняясь от нападения разбойников, Илья почему-то стреляет из лука не во врага, а в землю, и стрела “рыла землю-матушу до пояса”, так что мужики валятся наземь. При этом стрела иногда заговаривается: “Ты лети, стрела каленая моя, куды летишь, приберай лес кореньями, приворачивай кверху”, стрела летит, “как люта змея”. “А ета стрелочка извивается”, засыпая разбойников песком. “Он пустил стрелу да по подземелью. Начала земля рвать в косую сажень, В косую сажень печатную”. “Стала стрела рвать на косую сажень землю (…) Нападая на осаждающую город рать, Илья стреляет, и все падают от “звегу титовьего”; стрела делает по войску “улицу”: Илья по этой “улице” едет, добивая рать великую, доезжает до церкви, где горожане “каются-причащаются”, и т.д. (…) “Взвыла стрела из туга лука и пустилась со свистом в рать-силу великую. Оглушила стрела неприятеля, попадали воины на сыру землю по всему полю кинешемскому. Рвёт стрела на пути своём и дубы столетние, и лес рудовой; где только жалом ткнет, там на полверсты рвет, а хвостом лизнет, там канаву прорвет. Положила та стрела войска счёта нет, а Илья-то Муромец во след за ней, мчит и топчет злого ворога”. Иногда выстрел в землю входит в эпизод поединка с Соловьем: Илья стреляет “во мать во сыру землю, громы стали грэметь, молонья сверкать и стало землетресенье”. “Громы гремели, молнии сверкали, было землетрясенье Соловья Разбойника под город, и его убило, и всех людей убило от пустого грому”. Иногда же поединок с Соловьем изображается, как стреляние в дуб; стрела при этом изредка “гремит”: “Загрохотало, как сильный гром”. Но подчас выстрел в землю и в дуб совмещён: в чистом поле стоит сила-армия, разбойнички-подорожнички хотят убить Илью; он стреляет из лука и “спускает калёну стрелу во чисто-поле, во матушку-сыру землю. Залетела эта стрелочка во сырой дуб”; “И стрелил он по матушке сырой земле в сторону, где Соловей сидит” (…). Наконец, стрела пускается иногда на двор Соловья Разбойника: “Заметало землей всё его жительство». Это всё оттого, что мы не можем даже предположить, что наши предки знали и умели намного больше, чем мы. Тем самым автор приравнивает средневековые технологии к современным и не рискует пойти дальше, чтобы выдвинуть версию о том, что Илья Муромец владел неизвестным ныне видом оружия, основанном на альтернативных физических принципах. Для чего я всё это сказал в данном контексте? А для того, чтобы был понятен ход моих дальнейших мыслей. Из всего вышесказанного весьма справедливым кажется вывод о том, что цивилизация, существовавшая на территории нашей страны до того, как её возглавили так называемые «Романовы», могла и скорее всего имела существенно более высокий уровень развития, чем нам теперь кажется. Утверждение о том, что организационно и социально < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]> в разы была совершеннее, чем все прочие страны, опровергнуть почти невозможно. Романовым достались колоссальные ресурсы даже несмотря на то, что 80% их были уничтожены в недалёком прошлом. Сложность заключалась ещё и в том, что распределены он были крайне неравномерно. Так было всегда. На просторах Индий, Скифий, Тартарий, многочисленных образований, имевших в названии слово «Руссия», одновременно сосуществовали племена с огромным разрывом в уровне развития. В то время, когда в Каракумах бродили полудикие племена, добывавшие пропитание выкапыванием корешков, на Урале ковали булатные мечи, а на Таймыре – биметаллические ножи. Объединяло эти разномастные «лоскуты» только одно – высокоразвитое централизованное правление, обладающее всем необходимым для уверенного и быстрого развития единой цивилизации на огромных пространствах. Но главным потенциалом являлись не материальные и людские ресурсы, а наличие большого числа людей-носителей ценнейших знаний. Именно развитая интеллектуальная элита была важнейшим из всех ресурсов. После полного уничтожения русского духа в Германии и на юге Европы часть интеллектуального потенциала оказалась в руках небольшой кучки людей, которые таким образом узурпировали власть. Ведь в чьих руках знания, тот и правит миром, – это аксиома. Потому на протяжении всей мировой истории мы наблюдаем непрекращающуюся гонку за передовые технологии. Ведь и < ![CDATA[ ]]> аргонавты< ![CDATA[]]> искали не шкуру золотой овцы, а пергамент с некими рунами, прочитав которые человек мог познать устройство мира. И Александр Македонский гонялся за легендарными воловьими шкурами, на которых было написано всё о прошлом и будущем человечества. И либерию Ивана Грозного по сей день ищут по всему свету. Только люди, одурманенные ложными представлениями о том, как должны бы выглядеть «древние манускрипты», ищут книги и свитки, и им даже в голову не приходит, что огромные объёмы данных могут храниться в кристаллике, размером со спичечную головку. Чтобы нагляднее продемонстрировать суть явления, предлагаю представить ситуацию, при которой вы, будучи маленьким ребёнком, ну, хотя бы в году 1995-м, просите взрослых включить ваш любимый мультфильм, а вам в ответ протягивают «флэшку» и говорят: «На, смотри». Можно только представить то негодование, которое вспыхнуло бы в вашей детской наивной душе. А вот представить, что в одно время с созданием трактатов на пергаменте могли существовать подобные накопители информации, мы уже никак не в состоянии. А зря! Интеллектуальный ресурс – это то, за что люди готовы воевать наравне с прочими военными трофеями. Достижения фашистской Германии после её разгрома союзниками обеспечили технологический рывок США и СССР на десятилетия вперёд. Судя по всему, подобная ситуация сложилась и после войны 1812 года. Огромный пласт знаний оказался в руках у Романовых, и они им не спешили делиться с остальной частью мира. Эти знания в купе с немецкой предприимчивостью обеспечили Российской империи технологический прорыв, позволивший создать на базе древних знаний в химии, физике, математике и механике мощные отрасли производства в самых различных сферах народного хозяйства. Кому нужны университеты? Кто-то возразит, мол, откуда всё это в России, в которой даже университетов не было. Ответ простой. О бане, как известно, больше всего мечтает вшивый. Так и с образованием. К нему у западной и восточной цивилизаций подходы кардинально разные. В Тартарии, которая была поголовно грамотна, не существовало ни одного университета, а в Европе, где даже монархи не умели ни читать, ни писать, в каждом крупном католическом центре, был свой университет. Теперь вновь отключаем память, чтоб не забивать себе голову глупостями историков, и пытаемся выявить связи и закономерности для объяснения явного парадокса. Самое простое объяснение такому нелепому положению вещей лежит на поверхности. Если университетов много, научных трактатов – полные библиотеки, а население сплошь неграмотно, значит что? Правильно! Университеты были предназначены не для образования и развития науки, а для ровно противоположных целей – сокрытия и охраны тайных знаний, дабы народ продолжал оставаться невежественным, а значит, в рабской зависимости от тех, кто хранит знания. Всё, что вам необходимо знать об истинном предназначении университетов, сказано в этимологическом словаре: «…unus (один) + versus, от vertere (вертеть; ср. англ. versus)». Всё понятно? Я один кручу-верчу, запутать хочу. А вся Великая < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]> принадлежала к ведической культуре, где обучение было всеобщим и доступным. В каждой деревне по осени выбиралась изба, в которой на протяжении всей зимы собирались все ребятишки и учились грамоте и прочим наукам от самых мудрых учителей-дядек. Дядька на Руси – это не только брат отца или матери. Дядькой называли учителя. А фундаментальные знания, как и в ведической Индии, были прерогативой узкого круга посвящённых, т.е. волхвов. Волхв, точнее его память, и был той самой «флэшкой», на которой хранились все истинные знания об устройстве мира. И записывать их не было нужды, потому что информация передавалась от одного носителя к другому устно и запоминалась наизусть, чтобы не допустить искажения информации в течении времени. Т.е. письменные трактаты требовались тем, кто не мог все полученные сведения сохранить в памяти без искажений. Теперь встаёт вопрос о том, свидетельствует ли наличие письменных научных работ о высоком уровне развития цивилизации? Какой уж тут уровень, если мы докатились до того, что в течение одного месяца можем дважды или трижды подсматривать в словари, чтобы вспомнить значение какого-нибудь «заковыристого» словечка, например «престидижитатор» или «арахнофобия»! Теперь становится понятным, откуда могла появиться сказка об охоте на волхвов Петром I. Если логика нам не изменяет, то такая охота была просто неизбежностью. А значит, у этой легенды могут быть реальные основания. Но существуют вполне достоверные факты о тотальном изъятии у населения и из монастырей всех старинных книг во времена правления Романовых. Это уже не сказки. Это реальные свидетельства, подтверждающие охоту на древние знания. Об «арабских мудрецах» Сегодня очень многие исследователи высказывают искреннее недоумение по поводу того, как могло такое случиться, что на определённом этапе арабская культура была самой прогрессивной в мире, а потом вдруг резко её развитие сошло на нет. Огромное количество достижений в науке, философии, литературе и медицине традиционно приписываются древним арабам, а потом куда они все подевались? Ответ может оказаться до удивления простым. По каким признакам учёные классифицируют арабские рукописи? Не нужно быть великим мыслителем, чтобы высказать предположение о том, что главным критерием при определении происхождения письменного источника является язык, на котором он составлен. А о чём свидетельствует язык документа на самом деле? Да только о том, что автор его владел арабским, точнее туркским языком. Но язык не является указанием на место составления документа и принадлежность автора к той или иной нации. Ну, и что с того, что воинское доспехи на Руси были покрыты арабскими письменами. Это же не означает, что они принадлежали арабам! А теперь вспомним, какое место считалось в средние века мировым научным центром… Вот то-то и оно, что это Самарканд и Бухара. А жители этих городов: тартары, могуллы, турки, чакатаи, руссы и представители ещё десятков народов Тартарии – не были арабами, но говорили на туркском языке и писали арабской вязью, которая, по сути, – зеркальное отображение русской вязи, которой написана Велесова книга, или вязи, использованной для написания индийских вед. А арабы что? Им религия позволяет только воспевать Аллаха и его пророков. Им не то, что наукой заниматься, но даже изображать животных и людей запрещено. И как вы себе представляете трактат по физике на арабском? Я видел средневековые рукописи, посвящённые арифметике, геометрии и естественным наукам. Но физика… Правильно. Для научных работ была изобретена особая письменность – латынь. А вот для философии, алхимии и медицины арабский подходит великолепно. И уж если наши отечественные учёные пользовались латынью для написания научных работ, то кто посмеет утверждать, что русские не писали свои исследования также и на арабском?! Ведь теперь мы точно знаем, что этот язык был на Руси широко распространён, наряду с русским и туркским. А это означает, что часть трактатов, написанных на арабском языке, уже задним числом была приписана арабским учёным. Звёздные крепости Теперь, допустим, что в данном вопросе я заблуждаюсь. Тогда как быть с существованием на нашей территории таких известных, признанных официальной наукой объектов, как Заволжский вал, Змиевы валы и Траяновы валы? Их древность не вызывает споров ни у кого. А их инженерное совершенство и масштабы произведённых работ сопоставимы только с масштабами строительства египетских пирамид. Подчеркну, речь только о признанных наукой объектах, есть немало и тех, которые наука вообще не замечает. Элементарные расчеты, которые способен произвести даже выпускник строительного колледжа, говорят о том, что для создания подобных сооружений потребовались бы миллионы человеко-часов. Откуда такое количество квалифицированных рабочих и инженеров могло взяться у кочевников в это время? Производство таких масштабных работ требовало не только сотен тысяч землекопов, но и десятки тысяч более квалифицированных плотников, землемеров, кузнецов, нормировщиков, проектировщиков и невообразимое количество материальных ресурсов для содержания всей этой армии строителей, которую необходимо было кормить, одевать, обувать, снабжать инструментом и т.д. Разрозненным княжествам и ханствам такое просто не под силу. И это не учитывая, что проектировщиков, геодезистов, инженеров и прорабов нужно было подготовить. Значит, существовала совершенная система образования. Этот вывод просто убийственный и ставит крест на вообще всей истории. Большой, жирный крест. Это понятно? Идём дальше. На территории Европы существуют сотни сооружений, которые ныне называют фортами, звёздными или звёздчатыми крепостями, которые называют «шедеврами фортификационного зодчества позднего средневековья». < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> Об их строительстве, казалось бы, известно всё. Существуют и подробные схемы, чертежи, сметы, описания очевидцев, и т.д. Но как быть с тем, что большинство таких «фортов» имеют явно более древнее происхождение, чем «раннесредневековые» крепости. Простой пример: < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> Печорская крепость. Псковская область. Считается, что она построена во времена правления Ивана Грозного. Но посмотрите сверху. Очень похоже на то, что строители этой крепости, сами не понимали, что используют останки допотопного сооружения для обустройства фортификационного объекта, который в разы более примитивный, чем тот, что был на этом месте ранее. Дело в том, что эта «звезда» разрезана надвое ровно по середине, оврагом, который мог сформироваться только в течение очень длительного воздействия почвенной эрозии. Т.е. предшественница Печорской крепости старше её на необозримо более длительный срок. < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> Так это выглядит на местности в наше время. Очевидно, что функции фортификационного объекта эта крепость выполнить просто не в состоянии. Овраг, разрезающий крепость напополам, делает бессмысленным само существование этого сооружения в качестве укрепления. Крепости на дне оврагов не строят. Их строят на господствующих высотах, и это знает любой школьник, не владеющий азами военного дела. При существующем положении крепости всё внутреннее пространство, которое подлежит защите, благодаря оврагу, полностью беззащитно для, атакующего противника. Не нужно даже делать пролом в крепостной стене. Достаточно бить издалека прямой наводкой над стенами, спускающимися на дно оврага. Следовательно, нельзя принимать на веру утверждение о том, что звёздные форты – это недавнее изобретение, явившееся результатом появления стенобитной артиллерии. И фактов, подтверждающих этот вывод, более чем предостаточно. Возьмём, к примеру, ближайшую к Печорам крепость-звезду – Юрьев (Дерпт/Тарту, Эстония). < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> Здесь мы видим схожую картину. Река Эмайыги (Мать-река) течёт на большей части территории, на которой когда-то находилась крепость Юрьев, которая, по уверениям историков, была заложена князем Ярославом, отцом Александра Невского. Снова ложь! Юрьев существовал задолго до Ярослава, ещё в те времена, когда не существовало реки Эмайыги. Продолжать можно до бесконечности. И смысл данных примеров заключается в том, что «звёздная» фортификация не является плодом деятельности «великих инженеров-фортификаторов» восемнадцатого столетия. В лучшем случае, они занимались реконструкцией уже имевшихся сооружений. И сведения, подтверждающие эту догадку, имеются. Как минимум в двух случаях, а именно касательно «строительства» фортов в Бобруйске и в Азове, сохранились оговорки строителей о том, что они лишь восстанавливали руины, построенные неизвестно кем и когда. Но это ещё только цветочки. Предположим, что бурный рост технологий после гражданской войны 1812 года был естественным и никак не был связан с получением Санкт-Петербургской академией наук неких секретных знаний, полученных в качестве трофеев побеждённой Тартарии. Тогда как объяснить тот факт, что за пару десятилетий на территории Российской империи волшебным образом появилось около сотни исполинских сооружений, строительство которых должно было бы занять десятки, если не сотни лет?! Этого просто не могло быть. Сотни звёздных крепостей существуют по сей день на территориях, где Российская империя ничего строить не могла, потому что эти земли ей просто не принадлежали. Большинство из таких крепостей сейчас находятся в таком состоянии, что они заметны только с воздуха: < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> А таких объектов на территориях, не подконтрольных Петербургу до разгрома войск Емельяна Пугачёва, тысячи. Когда это всё успели построить и против кого? Достаточно только взглянуть на схему одной только оборонительной Ишимской линии: < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]> И вы хотите сказать, что всё это было построено Российской империей? Как говорится, блажен тот, кто верует. А я – не блаженный. Я не могу поверить в то, что в кратчайшие сроки Романовы обустроили такую линию укреплений. И главное, против кого? Против кочевников-овцеводов Туркестана? Да ладно! Всё становится понятным, если помнить непростые взаимоотношения Турана/Катая, который находился к северу от этой линии укреплений, и Независимой Тартарией, которой правил Тамерлан. Приведённых фактов уже более, чем достаточно для того, чтобы утверждать, что искусство строительства сооружений подобного типа было известно в Тартарии задолго до того, как её завоевала Российская империя. Что это означает, надеюсь, понятно без расшифровки. Романовы приспособили под свои нужды то, что было построено задолго до них. И совсем не факт, что ранее это были крепости. А ежели они таковыми и являлись, то вовсе не обязательно, что они были вооружены пушками, стреляющими каменными ядрами. А если и каменными, то вовсе это не означает, что ядерные пушки были примитивными. Огромное количество фактов свидетельствует о том, что такие орудия как раз и были подлинно ядерным оружием. А современное «ядерное» оружие по своим тактико-техническим данным является жалким подобием оружия прошлого. Ядерное оружие Дело в том, что изначально орудия, стреляющие снарядами, выточенными из камня, были кознозарядными и биметаллическими. Т.е. заряжались не со стороны ствола, а с тыльной его части. Ствол был выполнен из мягкого металла – бронзы, а оболочка – из чугуна или стали. Если предположить, что такие орудия выстреливали каменное ядро при помощи расширяющихся пороховых газов, то мы вынуждены считать наших предков идиотами. Бронзовый ствол при таком использовании после двух выстрелов превращался в утиль. Проще было бы делать ствол чугунным, а оболочку бронзовой, но ведь они всё делали наоборот! Суть версии кажется фантастической лишь на первый взгляд. Если вдаваться в подробности, то всё становится на свои места и кажется настолько логичным и простым, что диву даёшься, как этого можно не видеть?! Слышали про гиперзвуковое кинетическое оружие? Нет? Ну, кто же вам скажет! Сверхсекретные разработки. Ладно… Я вам расскажу и покажу на пальцах. Суть в том, что если разогнать хотя бы небольшую частицу до гиперзвуковых скоростей, то при её столкновении с препятствием или при разрушении выделяется фантастическое количество энергии. Зёрнышко, размером с рисовое, например, в состоянии уничтожить современный танк. Вопрос только в том, как достичь такой скорости. Решению этой задачи способно было бы помочь применение пятого агрегатного состояния вещества – плазмы. Если вокруг летящего предмета, гантели, к примеру, или чайника, образуется плазменный “кокон”, то он способен разогнаться до скоростей, в разы превышающие скорость звука, и, столкнувшись с целью, вызвать взрыв, сопоставимый по мощности с ядерным! Теперь, вооружившись знаниями, мы можем по-новому взглянуть на архаичное медное (биметаллическое) орудие, заряжаемое со ствола, использующее в качестве снаряда каменное ядро сферической формы. Медь (Мёдовый) – очень мягкий и дорогостоящий металл. Дешевле и проще использовать чугунные или стальные стволы для стрельбы снарядами, но “невежественные” предки настойчиво отливали пушки из меди. Почему? Ведь для увеличения срока службы стволов приходилось изгаляться и делать их биметаллическими: дуло – железным (менее стойким к износу), а “рубашку” – медной. А если знать, что после золота медь – вполне себе подходящий проводник? А если знать свойства минералов излучать микроволновое излучение? А если помнить о пьезоэлектрических свойствах кварцесодержащих минералов? Ведь сам тот факт, что, имея возможность отливать пушки, человек делал снаряды из камня, – уже нонсенс! Камень лёгкий, хрупкий материал, и такие его свойства сводят к минимуму поражающие способности, и в изготовлении весьма трудоёмкий. Другое дело чугунное ядро! Отлить – нет проблем. Тяжёлое, при стрельбе – то, что надо! Ан нет… Каменные ядра! Итак… Медь, электричество, пьезоэлектричество, возможно ещё несколько неизвестных или просто не учтённых “ингредиентов”, и всё перестаёт казаться такой уж фантастикой. Есть все основания полагать, что мы имеем дело со случаем, когда «томограф попал в стойбище», и ему не нашли иного применения, кроме как в качестве “гнёта” для засолки грибов или капусты. Кто знал, тот использовал биметаллическую трубу для разгона пьезоэлектрического снаряда до гиперзвуковой скорости, и тот разрушал одним взрывом целый город. Не поэтому ли на территории России столько кратеров и воронок диаметром до километра, и о происхождении которых ломают головы многие исследователи? Они думают, что это следы атомной бомбардировки, а на самом деле это могут быть следы от стрельбы из простых медных труб. Гиперзвукового кинетического оружия. Ну, а почему нет? Ведь тогда логично, что захватчики просто не понимали истинного предназначения медных пушек. Пётр I даже приказал все церковные колокола в пушки перелить. Думал, вот сейчас получится, и его пушки заработают так же, как у дикарей, которых он покорял. Однако не вышло ничего. Не знал он, что вовсе не порох нужно было засыпать в качестве заряда, а что-то иное, создающее импульс для выстрела пьезоэлектрическим снарядом. Поэтому со временем от меди отказались, что совершенно логично и для допетровских времён, если стрелять простыми ядрами и при посредстве взрывчатого вещества. И ядра стали лить из чугуна, что тоже абсолютно понятно, и пошло развитие артиллерии по тупиковому пути. Деградировало до сегодняшнего уровня. Это, конечно, только версия, но вот другие неоспоримые факты только подтверждают версию. Все открытия последнего времени в одной главе невозможно даже перечислить, не то, что обсудить. И я привёл лишь некоторые из них. Те, которые считаю важными, поскольку они затрагивают сферу моих сугубо личных интересов. Но каждый сможет найти подтверждения моей версии в сфере собственных увлечений и согласиться с тем, что во многом мои мысли могут иметь реальную основу. Итак, констатирую: версия о том, что научно-техническая база Российской империи смогла сформироваться во многом благодаря «трофейным» технологиям, доставшимся от Великой Тартарии, имеет право на жизнь.

Форматирование цивилизации