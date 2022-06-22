Сегодня в России День памяти и скорби. 81 год назад фашистская Германия напала на СССР. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан и стала самой кровопролитной в истории человечества. В память о жертвах сегодня по всей стране проходят траурные мероприятия. Люди возлагают цветы к монументам и зажигают свечи.

1 418 свечей — по одной на каждый день Великой Отечественной — на сутки озарили Крымскую набережную. Каждый день войны в этой линии — это примерно один шаг. От первой точки путь до конца займёт около километра. Цифры впечатляющие даже по меркам расстояния. Но 1 418 — это не просто отметки в календаре. Ежедневно на полях Великой Отечественной войны погибали около 20 тыс. человек.

Свечи памяти сегодня зажигаются в каждом городе. Вахту памяти первым открывает Сахалин. Сиянием сотни огней городскую брусчатку озаряет слово «Помним». Акцию «Огненные картины войны» поддержал и Нижний Новгород. А в Самаре 30 000 зажжённых свечей сложили в изображение штурмовика Ил-2 — одного из главных символов Великой Отечественной.

Не менее значимый символ войны — знаменитое обращение Юрия Левитана. Голос советского диктора, возвестивший о нападении фашистов, в 4 утра вновь звучит над Александровским садом. В День памяти и скорби Могила Неизвестного Солдата — одна из главных точек притяжения.

Защитников Родины сегодня вспоминают и у стен героической Брестской крепости. Оттуда же своё путешествие в 1 000 километров начал и огонь местного мемориального комплекса. Накануне частицы его пламени прибыли в храм Вооружённых сил в Кубинке.

В День памяти и скорби Министерство обороны России на своём сайте на основе документов из фондов своего Центрального архива (ЦАМО) запустило новый раздел — «Герои первых дней Великой войны», где рассказывается о подготовке Германии к вторжению в СССР, о трагических, но в то же время героических событиях начала войны. Среди представленных материалов — доклады разведки, карты и выдержки из экономической части плана «Барбаросса» и др.

Как уточнили в оборонном ведомстве, публикация материалов направлена, в частности, на то, чтобы опровергнуть продвигаемые в настоящее время на Западе тезисы об агрессивных намерениях Советского Союза накануне войны. Так, представлен доклад начальника штаба венгерской королевской армии на тему «Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года», в котором сообщается, что русская армия в то время не была готова к ведению крупных сражений и всячески советское правительство пыталось обойти войну с германской стороной.

Кроме того, согласно документам, активизация действий советских властей по укреплению обороноспособности государства была связана с получением информации от разведки о подготовке Германии к крупномасштабной войне с СССР. Например, в специальном сообщении начальника разведывательного отдела штаба Западного особого военного округа от 3 июня 1941 года говорится, что гитлеровцы подтягивают к приграничным районам войска, вооружение и боеприпасы.

В материалах также приводятся доказательства того, что, как и в сегодняшние дни, в 1941 году нацисты заранее готовили провокации для дискредитации нашего государства и Красной армии.

«Многие церкви и кладбища всех вероисповеданий используются для складов, огневых позиций и наблюдательных пунктов <…>. Очевидно, в будущей войне против СССР германское командование намеревается распространять сообщения о том, что красные бомбят храмы и кладбища. Этой тактикой неплохо можно сыграть на религиозных чувствах главным образом поляков», – указывается в спецсообщении начальника разведотдела округа.

При оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные Организацией украинских националистов*, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины.

Посетители сайта Минобороны также могут узнать о подвигах советских солдат в первые и последующие дни войны.

«Красноармеец 841-го СП (стрелкового полка – ред.) 16-го СК (стрелкового корпуса – ред.) Диков один бросился в атаку на врага. Вслед за ним поднялось всё подразделение. В горячем штыковом бою красноармеец Диков заколол 15 фашистов. Трижды раненный, он не покидал поля боя, продолжал расстреливать врага из-за укрытия», – в частности, говорится в материалах.

В одном из документов описывается, как «младший лейтенант 331-го СП 100-й СД Губернатенко, заметив двигающуюся автомашину противника, один вышел на шоссе и очередью из пулемёта-пистолета убил командира танкового полка фашистской армии, рассеял охрану, а машину с ценными документами доставил в штаб полка».

Приводятся и свидетельства успехов советской авиации.

«В 123-м ИАП (истребительном авиационном полку – ред.) 10-й АД (авиационной дивизии – ред.) майор Сурин, капитан Савченко, старший политрук Сиротин и лейтенанты Жидов, Завгородний и Сахно показали образцы отваги и геройства в борьбе с врагом. Они вступили в бой, несмотря на численный перевес самолётов противника. В этом бою капитан Савченко уничтожил девять самолётов противника, старший политрук Сиротин – пять самолётов, лейтенант Сахно – четыре самолёта и лейтенанты Жидов и Завгородний – по два самолёта», – отмечается в документах. Из них трое (Александр Савченко, Георгий Жидов, Вячеслав Сиротин) впоследствии стали Героями Советского Союза.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов ЦАМО направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, прославление героического подвига советского народа.

По материалам сайта Минобороны РФ, ТАСС, НТВ, «Известий»