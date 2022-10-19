

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.



На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.



На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской народной республики. Российскими войсками уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.



На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.



◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Металловка, Двуречная Харьковской области, Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.



◽️ Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области.

В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.



В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населенного пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики.



◽️ Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 161 вертолет, 2278 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6652 единицы специальной военной автомобильной техники.



❗️ Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.



◽️ Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.

◽️ Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

◽️ Кроме того, в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

⚠️ Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме.