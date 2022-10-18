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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (18.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Краснолиманском направлении, в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики, Карповка и Ивановка Донецкой народной республики, сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец.

◽️ Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.


Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Новоивановка Николаевской области, Одноробовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов.

В районах населенных пунктов Артёмовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.

В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко Херсонской области, Евгеновка Николаевской области, Зеленый Гай, Владимировка Донецкой Народной Республики, Красноселовка, Терновое и Энергодар Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20955
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