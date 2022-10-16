

⚠️ В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.



◽️ На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.



◽️ На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.



◽️ На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.



◽️ На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.



◽️ На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая, в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.





Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе. Уничтожено пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.

Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой Народной Республики, Куземовка Луганской Народной Республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Каховка и Антоновка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.