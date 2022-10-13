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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (13.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

◽️ На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.  Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины. 

Также уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Владимировка Луганской Народной Республики, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS», а также украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области.

В районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6529 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20801
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