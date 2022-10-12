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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (12.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта. 

Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.

◽️ Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены.

◽️ Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра «Кирпи».

На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка Луганской народной республики.  Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих.

На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70-ти украинских военнослужащих.

На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.

◽️ Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

◽️ Также в районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор», узел связи националистического формирования «Азов» и два пункта временной дислокации иностранных наемников.


В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

В районе населенного пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1».

Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каменка, Садок Херсонской области, Явкино Николаевской области и Польное Донецкой Народной Республики. Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20777
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