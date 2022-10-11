

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.



Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.



На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Райгородки и Нововодяное Луганской Народной Республики. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.



На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.



На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.



◽️ Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «HIMARS». В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.