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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (11.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Райгородки и Нововодяное Луганской Народной Республики. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.


Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

◽️ Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «HIMARS». В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20745
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 26188 22002
    марина час назад

      Россия пока не наносила такие удары, которые подписали бы Украине смертный приговор с точки зрения энергетики. Но уже сейчас из-за вывода из строя нескольких объектов страна оказалась на грани постоянного блэкаута. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.

      «Вчерашние и сегодняшние ракетные удары следуют в логике того, что сказал президент Владимир Путин. Мы наносим предупредительные удары. Это последняя черта. И если Киев не прекратит вести свою политику террора, то мы начнем целенаправленно и прицельно уничтожать всю энергетику государства. При этом противопоставить нам что-то Киев уже не сможет», – сказал Алексей Анпилогов,
      п.с. кто читал Анпилогова А?мой младший им увлечен и приказал мне его почитать ,чтобы не увлекаться пустыми комментами..
      А вот переговоры Ермака и Вована с Лексусом (им уже пора героев давать ,начинайте сбор подписей в нэте ,я от них балдею.
      “Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.

      По словам Ермака, сейчас Вашингтон поддерживает Киев на 70%, в то время как Лондон – на 100%. Британию и США глава офиса президента назвал основными партнерами Украины сегодня. Он выразил уверенность в том, что президент Джо Байден заинтересован в победе Киева, передает РИА «Новости».
      п.п.с. а хохлам все лизать хочется хозяину кое что -ну что за привычка,откуда ,кто привил -никак жидовье

      • 5800 4462
        Игорьмарина час назад

          Энергетику Украины уничтожить не возможно. Население уничтожить не возможно. Случайная военная операция или случайная ответная операция ничего не решат. Поэтому выбран забавный вариант утоптать европу в 19 век. Так чтоб европейцы начали на иранских самолётах летать и на северо-корейских авто зажигать. Пока все идет по плану.

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