

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.



На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны.



На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143-х районах.



Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области.

В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Петровское, Валерьяновка, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр и Мыловое Херсонской области.



Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники.