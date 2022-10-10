Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (10.10.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.
Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.
На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны.
На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143-х районах.
Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области.
В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Петровское, Валерьяновка, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр и Мыловое Херсонской области.
Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники.