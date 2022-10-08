Назначение Суровикина
Главнокомандующим специальной военной операцией стал генерал армии Сергей Суровикин.
На 8 месяце спецоперации создано нечто вроде Ставки — единой, во главе которой встал человек, к которому не просто относятся с уважением, а боятся. Потому что голова с плеч может слететь моментально: Суровикин не церемонится с бестолковыми командирами.
Да, много вопросов к тому, почему это не было сделано раньше. Много вопросов, почему пока мы не слышим о громких посадках, лишении званий и расследованиях.
Но зато наконец-то что-то начало происходить. И это именно то, что нужно в сегодняшних условиях. Необходимо навести порядок и разрубить гордиев узел в проблемах со взаимодействием между частями и соединениями, которые делают одно общее дело.
Командиров начали менять и снимать. 29 сентября с должности был снят командир 4 Кантемировской дивизии. Поменялось в очередной раз командование Западным военным округом.
Система, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, начала оздоравливаться.
цинк – @rybar