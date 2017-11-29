Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 ноября 2017
- 06:55 ВКС России возглавил командующий группировкой российских войск в Сирии.
- 05:30 Разгром в котле: ВКС РФ и «Тигры» истребляют остатки банд ИГИЛ в долине Евфрата (ФОТО).
- 00:46 Побывать в преисподней и вернуться обратно — интервью с сирийским военным.
ВКС России возглавил командующий группировкой российских войск в Сирии
Указом Президента РФ от 22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.
Об этом сообщает сайт газеты Министерства обороны «Красная звезда».
Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.
С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики. Затем командовал 20-й общевойсковой армией.
В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. С января 2010 года занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военного округа. С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате Министерства обороны РФ. В октябре 2012 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С октября 2013 года — командующий войсками ВВО.
На фото: генерал-полковник Сергей Суровикин
Под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом.
«Русская Весна» поздравляет товарища генерал-полковника с назначением и желает ему успешной службы на благо и во славу нашей Родины.
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Разгром в котле: ВКС РФ и «Тигры» истребляют остатки банд ИГИЛ в долине Евфрата (ФОТО)
Сирийская армия развивает успешное наступление на западном побережье Евфрата, закрепляя военное превосходство, достигнутое ранее в крупных городах провинции Дейр-эз-Зор. За сутки штурмовые отряды генерала Сухейла уничтожили более 40 боевиков ИГИЛ в городе Телль-эт-Тафран.
Военный источник рассказал «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта.
Боевая операция по зачистке западного берега реки Евфрат продолжается. Сейчас бойцы дивизии «Силы Тигра» продвигаются навстречу друг другу с северного и южного направления со стороны населенных пунктов Эль-Крайя и Эль-Кишма, все плотнее сжимая кольцо вокруг обороняющегося противника.
После освобождения таких крупных населенных пунктов, как Меядин и Абу-Кемаль, правительственные подразделения добивают остатки террористов ИГИЛ в более мелких поселениях.
В настоящее время группы боевиков не в состоянии противостоять регулярным войскам. При поддержке российской авиации штурмовыми отрядами Сухейла от бандформирований освобождены населенные пункты Сбейхан, Даблан и Курайби (Крейби) на юго-востоке Меядина. На очереди поселение Сувейдан-Шамия, а также город Телль-эт-Тафран, где уже уничтожено порядка 20 игиловцев и 2 их пикапа с крупнокалиберными установками.
В ближайшее время и этот населенный пункт уйдет из-под контроля джихадистов. Несколько дней назад штурмовые группы Сухейла, прикрываемые с воздуха стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3, атаковали позиции ИГИЛ в районе Эль-Крайя (Аль-Крайя), после чего населенный пункт был деблокирован.
Однако если правительственная армия сегодня прикладывает максимум усилий в борьбе с радикальными исламистами, то действия коалиции в Сирии малоэффективны, а также контрпродуктивны не только для арабской республики, но и американской экономики.
Судите сами. Заявленные цели международного сообщества (защита местного населения от террористических формирований) вряд ли соответствуют действительности, а совместные усилия западных союзников сводятся к оказанию давления на легитимную власть и завладению нефтеносными районами на северо-востоке Сирии.
Только в этом году США официально подтвердили гибель 20 мирных жителей в результате своих авиаударов. По сообщениям ряда информагентств и правозащитных организаций, реальное число погибших достигает нескольких тысяч граждан, среди которых женщины и дети.
В то же время в освобожденных населенных пунктах Дейр-эз-Зор и Меядин продолжают находить склады боевиков ИГИЛ, переполненных иностранным вооружением. Большая часть стрелкового оружия и боеприпасов производилась в Соединенных Штатах, что также противоречит задекларированным международной коалицией целям.
По оценкам государственного департамента США, международная коалиция с сентября 2014 года потратила на борьбу с ИГИЛ* в Сирии и Ираке более 22 миллиардов долларов. Открытые источники сообщают, что 9 из них — расходы на военную операцию в Сирии.
С учетом результатов, которые сегодня демонстрирует сирийская армия во взаимодействии со своими союзниками, не является преувеличением утверждение, что эти деньги выброшены Вашингтоном и компанией впустую.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Побывать в преисподней и вернуться обратно — интервью с сирийским военным
Война в Сирии подчастую ставит людей перед непростым, порой невозможным выбором: встать на сторону зла и сохранить все, что тебе дорого, или остаться на стороне добра и потерять все.
Собеседнику «Русской Весны» удалось пройти по самому краю этой тонкой грани… Военнослужащий Сирийской Арабской Армии Ахмад побывал в лагере для заложников и чудом вернулся домой. Родом Ахмад из небольшой деревни в провинции Дераа на юге Сирии.
— Когда война в Сирии докатилась до южных регионов, начались спланированные диверсии и провокации против семей военнослужащих со стороны боевиков. Так случилось и со мной. Однажды мне позвонили с незнакомого номера и стали угрожать. Сказали, что если я не приеду в назначенное место, то убьют мою семью. Когда я приехал на встречу, там оказались бандиты. Меня поставили перед выбором: либо я перехожу в ряды боевиков, либо оставляю армию и отправляюсь в лагерь беженцев в Иордании. В противном случае они грозили расправой над родителями и полным уничтожением всего нашего дома в родной деревне. Из двух зол я выбрал меньшее — отправился в лагерь беженцев.
— Где находился лагерь, куда вас повезли?
— На территории Иордании. Он назывался Араджихи. Но это трудно назвать лагерем. Это была настоящая тюрьма. Постоянные проверки, без специального разрешения никуда нельзя было пойти даже на территории. Всего в лагере находилось около 4 000 человек, преимущественно таких же «дезертиров по неволе», как и я. При том повсюду царила жуткая коррупция. За все нужно было платить. Существовала даже система отпусков. Хочешь в отпуск к родным и близким — плати 50 иорданских динаров. Так мне получилось выбраться домой к родителям.
— Но почему вы просто не сбежали? Ведь можно было не возвращаться обратно и все.
— Нет, у них система продумана. Перед тем как отпустить человека в отпуск, назначали ответственного за него, которому самому грозила смерть в случае невозвращения. К тому же меня сразу предупредили, что в случае чего найдут меня и моих родителей.
— Проводилась ли среди людей в лагере какая-нибудь агитационная работа по вступлению в террористические группировки?
— Да, такая работа проводилась регулярно. По лагерю постоянно ходили рекрутеры и набирали людей для вооруженной борьбы против законного правительства Башара Асада. Всем обещали зарплату по 300 долларов в месяц, питание и полное содержание. Тех, кто соглашался увозили на три месяца для подготовки в Саудовскую Аравию, а затем переправляли на подконтрольную боевикам территорию в Сирию. Перед отправкой всем давали аванс — 25 тысяч лир.
— Ахмад, скажите, как в лагере обстояли дела с продовольствием и вообще бытовым обеспечением?
— Сначала все было более-менее нормально. Иорданцы относились к нам лояльно. Регулярно кормили. Один раз даже раздали всем по 100 долларов. Но чем дольше мы там находились, тем более недовольны были иорданцы. Наверное, они думали, что вскоре мы все уедем воевать на стороне боевиков против правительственных войск. Но таких за три года, что я провел в лагере, набралось крайне мало. Пару раз нам привозили гуманитарную помощь от ООН и все. Больше никакой поддержки. Со временем стали хуже кормить. Я устроился в лагере разнорабочим (нелегально), выполнял разную подсобную работу.
— Как вам удалось уехать из лагеря и что с ним стало теперь?
— В один из дней мне позвонил отец и сказал, что президентом Сирии Башаром Асадом подписан закон об амнистии, благодаря которому люди, вынужденно покинувшие свои воинские части и подтвердившие документально свою непричастность к вооруженной борьбе против государства, могут быть оправданы. К тому же за это время мы так надоели иорданцам, что нас уже особо никто не держал. Так я собрал необходимые документы и приехал на родину. Слава Богу, что все получилось и меня полностью амнистировали, дав возможность далее продолжить военную службу. Сам лагерь сейчас переместили в населенный пункт Аль-Заатари в Иордании. Но я бы предпочел более не вспоминать о тех страшных событиях.
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