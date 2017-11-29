Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 ноября 2017

Война в Сирии подчастую ставит людей перед непростым, порой невозможным выбором: встать на сторону зла и сохранить все, что тебе дорого, или остаться на стороне добра и потерять все.

Собеседнику «Русской Весны» удалось пройти по самому краю этой тонкой грани… Военнослужащий Сирийской Арабской Армии Ахмад побывал в лагере для заложников и чудом вернулся домой. Родом Ахмад из небольшой деревни в провинции Дераа на юге Сирии.

— Когда война в Сирии докатилась до южных регионов, начались спланированные диверсии и провокации против семей военнослужащих со стороны боевиков. Так случилось и со мной. Однажды мне позвонили с незнакомого номера и стали угрожать. Сказали, что если я не приеду в назначенное место, то убьют мою семью. Когда я приехал на встречу, там оказались бандиты. Меня поставили перед выбором: либо я перехожу в ряды боевиков, либо оставляю армию и отправляюсь в лагерь беженцев в Иордании. В противном случае они грозили расправой над родителями и полным уничтожением всего нашего дома в родной деревне. Из двух зол я выбрал меньшее — отправился в лагерь беженцев.

— Где находился лагерь, куда вас повезли?

— На территории Иордании. Он назывался Араджихи. Но это трудно назвать лагерем. Это была настоящая тюрьма. Постоянные проверки, без специального разрешения никуда нельзя было пойти даже на территории. Всего в лагере находилось около 4 000 человек, преимущественно таких же «дезертиров по неволе», как и я. При том повсюду царила жуткая коррупция. За все нужно было платить. Существовала даже система отпусков. Хочешь в отпуск к родным и близким — плати 50 иорданских динаров. Так мне получилось выбраться домой к родителям.

— Но почему вы просто не сбежали? Ведь можно было не возвращаться обратно и все.

— Нет, у них система продумана. Перед тем как отпустить человека в отпуск, назначали ответственного за него, которому самому грозила смерть в случае невозвращения. К тому же меня сразу предупредили, что в случае чего найдут меня и моих родителей.

— Проводилась ли среди людей в лагере какая-нибудь агитационная работа по вступлению в террористические группировки?

— Да, такая работа проводилась регулярно. По лагерю постоянно ходили рекрутеры и набирали людей для вооруженной борьбы против законного правительства Башара Асада. Всем обещали зарплату по 300 долларов в месяц, питание и полное содержание. Тех, кто соглашался увозили на три месяца для подготовки в Саудовскую Аравию, а затем переправляли на подконтрольную боевикам территорию в Сирию. Перед отправкой всем давали аванс — 25 тысяч лир.

— Ахмад, скажите, как в лагере обстояли дела с продовольствием и вообще бытовым обеспечением?

— Сначала все было более-менее нормально. Иорданцы относились к нам лояльно. Регулярно кормили. Один раз даже раздали всем по 100 долларов. Но чем дольше мы там находились, тем более недовольны были иорданцы. Наверное, они думали, что вскоре мы все уедем воевать на стороне боевиков против правительственных войск. Но таких за три года, что я провел в лагере, набралось крайне мало. Пару раз нам привозили гуманитарную помощь от ООН и все. Больше никакой поддержки. Со временем стали хуже кормить. Я устроился в лагере разнорабочим (нелегально), выполнял разную подсобную работу.

— Как вам удалось уехать из лагеря и что с ним стало теперь?

— В один из дней мне позвонил отец и сказал, что президентом Сирии Башаром Асадом подписан закон об амнистии, благодаря которому люди, вынужденно покинувшие свои воинские части и подтвердившие документально свою непричастность к вооруженной борьбе против государства, могут быть оправданы. К тому же за это время мы так надоели иорданцам, что нас уже особо никто не держал. Так я собрал необходимые документы и приехал на родину. Слава Богу, что все получилось и меня полностью амнистировали, дав возможность далее продолжить военную службу. Сам лагерь сейчас переместили в населенный пункт Аль-Заатари в Иордании. Но я бы предпочел более не вспоминать о тех страшных событиях.

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