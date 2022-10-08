Мы выполнили команду из США и разрушили величайшую империю современности
Евгений Пригожин о генерале Суровикине (сегодня назначен командующим группировкой в СВО) и развале СССР.
Мы выполнили команду из США и разрушили величайшую империю современности
Запрос от информационного агентства LIVE24 и ответ:
ЗАПРОС:
Добрый день, Евгений Викторович!
Редакция издания LIVE24 хотела бы задать Вам несколько вопросов.
Новым командующим СВО был назначен генерал армии Сергей Суровикин.
Скажите, знакомы ли вы с ним? Можете прокомментировать его назначение?
ОТВЕТ:
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Безусловно, я с ним знаком. Суровикин – самый грамотный командир в российской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин – легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. Верой и правдой служить Родине – это не красивые мундиры и цацки нацепить. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны.
Кстати, в августе 1991 года я также участвовал в тех событиях, правда, тогда я был на стороне митингующих – либеральных сил. Мы тогда были в глубочайшем заблуждении, и вместо того, чтобы направить фундаментальную собранную страну, под названием СССР, в новое русло, придать идеи частной собственности, новый вектор развития экономики и поработать над ошибками, мы её все вместе разрушили дотла. Мы выполнили команду из США и разрушили величайшую империю современности в угоду кучке жадных, вероломных тварей, которые под шумок разворовали фабрики, заводы, пароходы.
Кстати, большинство из них до сих пор сидит на украденных у народа деньгах и потирает руки. Исторически, это глобальная неповторимая ошибка. Китай шел по схожему пути, с одним отличием – не разворовывали ничего, и теперь имеет выдающуюся экономику. Первую в мире, если откинуть мутные криминальные схемы США. А мы до сих пор расплачиваемся за эту ошибку.
Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной.
Что мы получили в результате: Ходорковский, Березовский и другие – свора псин набросилась на имущество Советского Союза и растащила его в разные стороны. Я вместе с митингующими в этот день вышел на площадь и переворачивал троллейбусы, чтобы не вернуть СССР. Ради чего? Ради лишнего куска колбасы или джинсов-варенок. Результаты сегодняшних проблем заложены были в том далеком 1991 году.
К слову, те, кто развалил СССР до сих пор живы, здоровы, управляют фабриками и заводами, и пароходами, называются они одним именем – русские олигархи. И на х*ю они видали всю военную промышленность и борьбу за интересы России. Так что Суровикин – лучший, и пытался спасти свою Родину, но успех его, зависит в том числе, и от его снарядов танке».
https://t.me/Prigozhin_hat/1793 – цинк
интересно девки пляшут -пригожин камингаут прямо с покаянием наговорил =зачем ?передел?
Пердел, пердел…..
Не надо путать народ с и-й элитой “товарищ” Пригожин. Напиши лучше, где он был в октябре 1993 года, когда народ размазывали по площадям Москвы военные “патриоты”?
Дай Бог что бы Суровикин навел порядок с этой СВО.Лапин обосра…я по полной.