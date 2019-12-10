Пресс-конференция Дмитрия Медведева — развлекательное ток-шоу вместо делового разговора

Стоит также отметить, что Дмитрий Медведев с 2005 года работает в правительстве с начала в должности первого вице-премьера, при этом в 2008 — 2012 годы — президент России, и затем с 2012 года — председатель правительства. А потому с учётом нахождения у власти в качестве первого и второго лица в государстве почти 15 лет, жители страны желали бы получить от него конструктивные ответы. А что имеем в итоге?

Анонсировалось, что Дмитрий Медведев подведёт итоги года и расскажет о том, как и чем будет заниматься правительство для решения поставленных президентом задач по развитию страны. Что из этого в итоге получилось, об этом наша статья, в которой приведём наши комментарии к ряду ответов Дмитрия Медведева.

5 декабря председатель правительства Дмитрий Медведев дал большое ежегодное интервью телеканалам . На этот раз формат телеинтервью изменился. Если раньше в нём участвовали представители пяти телеканалов, то в этом году сразу двадцати. Это все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы (среди них не только информационные каналы, но развлекательные каналы — «Пятница!», СТС, ТНТ, детский канал «Карусель» и православный — «Спас»). «Разговор с Дмитрием Медведевым» длился два часа.

Пресс-конференция председателя правительства Дмитрия Медведева, по мнению многих экспертов, напоминает шоу с участием двух с лишним десятков телекорреспондентов, многие из которых блогеры и участники развлекательных каналов, было анонсировано как выступление премьер-министра. Но вот как раз премьер-министра в шоу и не было.

Вместо него был находящийся в прекрасной форме обаятельный хипстер (хипстеры (инди-киды) — появившийся в США в 1940-х годах термин, образованный от жаргонного «to be hip», что переводится приблизительно как «быть модным» (отсюда же и «хиппи»), который со знанием дела рассуждал про разные виды зарядных устройств и три закона робототехники Айзека Азимова.



Всё это было очень милым, но совсем не тем, что ждёшь от интервью второго человека в стране и непосредственного руководителя правительства в откровенно сложный период для большинства граждан РФ.

Сложилось впечатление, что вопросы, которые звучали от каждого канала, были им заранее подготовлены администрацией правительства, а потому содержательного и конструктивного разговора не получилось, при этом крен был сделан в сторону именно развлекательного контента.

Рассмотрим некоторые тезисы выступления председателя правительства Дмитрия Медведева.

Экономический рост, инфляция и безработица.

«В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно. Наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами, как мы все хотели бы. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% 1,5%. Бюджет у нас профицитный — профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой — в районе 5%, а в этом году будет ещё ниже — где-то 4,6-4,7% от экономически активного населения. Это был год старта национальный проектов. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, — хуже. В целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это всё проанализировать и учесть ошибки».

Наш комментарий

Неслучайно в данной цитате нами выделены слова «будет», «может быть». Это своего рода поручение Росстату, как надо подсчитать и подвести итоги года. И стоит не сомневаться, что такие радужные, счастливые цифры для нашей власти будут выданы.

Термин «может быть» — это своего рода «хайли лайкли» — (дословный перевод «весьма вероятно» — фраза, которую британский премьер-министр Тереза Мэй использовала, обвиняя правительство России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля).

Так и работает наше правительство, не понимая и не зная, что ждёт страну в обозримом будущем. И всё это происходит потому, что в стране не применяется адекватная жизни методология достаточно общей теории управления для решения социально-экономических проблем, а также потому, что государство обслуживает интересы лишь отдельного сословия — буржуазии.



В своей деятельности правительство страны при этом действует строго согласно выданными рекомендациям главного органа. Для правительства Медведева главный и указующий орган — это МВФ.

Чтобы понять, насколько российская власть от них зависит, посмотрим, что делалось согласно указаниям МВФ. Если в 2017 году они рекомендовали нам сокращение расходов и бюджетное правило, что было выполнено до пункта, то в 2018 году пришло время повышения налогов и пенсионного возраста.

«Мы приветствуем планы официальных органов по увеличению расходов на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Однако это следует делать таким образом, чтобы не подорвать доверие к новому бюджетному правилу. В противодействии негативным демографическим тенденциям могла бы помочь (по крайней мере, временно) давно откладываемая параметрическая пенсионная реформа.



Кроме того, тщательно продуманный и не влияющий на размер дефицита переход от отчислений на социальное страхование к налогообложению потребления мог бы стимулировать предложение рабочей силы, сократить масштаб неформальных трудовых отношений и способствовать привлечению новых инвестиций», — было отмечено в прошлогодних «рекомендациях».

Прошёл год, и мы имеем повышение пенсионного возраста, налог на самозанятых, повышение НДС, а также довольно сомнительные результаты реформ здравоохранения и образования, которые дошли до маразма в виде «прогрессивного» привлечения почтальонов к оказанию медуслуг, дабы сэкономить на врачах.

И вот итоговая резолюция Фонда в июле 2019 года, полностью которую можно прочесть на их официальном сайте.

Там после ещё одной похвальбы нашего правительства отмечают: прорывов не ждите, ваш курс не более 1,2% роста ВВП, то есть чуть больше статистической погрешности, а главное — верните деньги обратно нам, на Запад, то есть не вкладывайте средства ФНБ в экономику страны, а лишь в зарубежные активы.

О национальных проектах

«В этом году экономика получила импульс от старта национальных проектов. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже, потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы рассчитывали», — признал председатель правительства.



Нужно всё проанализировать и эти ошибки учесть в работе следующего года, указал он. «Это также будет связано с политикой Центрального банка, решениями, которые они будут принимать, чтобы немного постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста».

Наш комментарий

Нацпроекты преподносятся как прорывные документы. И может показаться, что они предполагают существенное увеличение бюджетного финансирования важнейших сфер жизни. Однако федеральный бюджет сверстан таким образом, что расходы на ключевые сферы останутся почти неизменными как в долях ВВП, так и в структуре самого бюджета, а в ряде случаев они даже немного сократятся.

Чем больше чиновники рассказывают о том, сколько денег они будут выделять на те или иные задачи, тем прочнее в общественном сознании они пытаются укоренить мысль, что благодаря этим нацпроектам в стране будет увеличиваться госфинансирование важнейших сфер жизни, что даст якобы экономический рост.

Нацпроекты практически не приводят к увеличению финансирования ключевых сфер. Они лишь перераспределяют те же самые деньги внутри уже существующих и почти неизменных (по отношению к ВВП и к бюджетным расходам) статей. Мы имеем те же самые расходы, просто частично «раскрашенные» в нацпроекты. В противном случае о каком «прорыве» может идти речь?

Стоит также отметить, что сами нацпроекты как форма реализации решений государства могут иметь место, но лишь в рамках комплексного плана развития страны. Без этого — это очередной холостой выстрел, даже с учётом представления Росстатом «счастливой» статистики.

Реализуемая система управления национальными проектами очень громоздка. Они распределены на финансовые проекты, которые, в свою очередь, погружены в государственные программы. И это один из рисков реализации нацпроектов.

Но поскольку в правительстве превалирует финансово-счётный подход вместе с параметрами, которые никак не характеризуют развитие системы, вместо подхода организационно-технологического с конечными целями в виде роста натуральных показателей, то ожидать очевидных успехов в перспективе никак не стоит.

Распечатали кубышку — ФНБ

«В ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 триллиона рублей. Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрое, эти деньги будут использоваться для инвестпроектов.



Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку. Это особый инструмент и неприкосновенный запас на тот случай, если в мировой экономике случится кризис. Средства ФНБ будут использованы при условии 80% внешних инвестиций».

Наш комментарий

В Москве с 13 по 20 ноября находилась миссия МВФ для обсуждения текущей ситуации в экономике, перспектив её развития и экономической политики. Она планирует вернуться в российскую столицу в мае 2020 года для проведения регулярных консультаций по статье IV Устава МВФ, в том числе по использованию средств ФНБ.



Отчитывался перед МВФ председатель Счётной палаты Алексей Кудрин (наверно, назначен «смотрящим» от МВФ в нашей стране). Миссия разрешила часть ФНБ направить внутри страны, при этом по-прежнему МВФ рекомендует ФНБ продолжать инвестировать в зарубежные активы после достижения его ликвидной частью порога в 7% ВВП.

По мнению миссии, «любое использование ресурсов ФНБ внутри страны должно быть ограничено жёсткими лимитами и строгими правилами управления фондом, обеспечивающими эффективный отбор проектов и рыночную доходность вложений».



Что мы и видим на практике: правительство предлагает следующую формулу — 20% средств ФНБ при участии 80% частного партнёрства. В своём выступлении Дмитрий Медведев предположил, что власть выделит порядка 1 трлн рублей.



Сколько при этом предлагается вложить средств частному бизнесу, подсчитать несложно. Много это или мало, сказать невозможно, так как у правительства нет плана развития страны.

Заметки на полях. Наше правительство в своей деятельности лишь чётко выполняет рекомендации МВФ.

Советы МВФ — это указания по закреплению за Россией статуса сырьевой колонии. Мол, пока не созрели некие условия, и не думайте думать об инвестировании в свою экономику. А храните деньги в зарубежных банках. И не забудьте о новой приватизации госимущества (что сейчас правительством и проталкивается).

Промышленность, по мнению такого рода советчиков, должна каким-то образом возникнуть (ну, или восстановиться!) сама, когда государство полностью устранится от управляющих воздействий.

Такие рекомендации не соответствуют не только советскому опыту плановой экономики, но и «историям успеха» новых капиталистических «тигров» второй половины XX века — Южной Кореи, Японии. Где, кстати, не обошлось без активной роли государства.

Попытка российского правительства потрафить МВФ входит в противоречие с интересами народного большинства.

В эпоху кризиса мировой центр накопления капитала начинает собирать «урожай», выводя деньги с мировой периферии. Отсюда требование и к России: не тратить деньги «непонятно на что». На железные дороги, зарплаты, пенсии, например. А дисциплинированно их вывозить за рубеж, финансируя перестройку экономики в богатых странах.

По мнению МВФ, деньги сейчас больше нужны американской или западноевропейской экономикам, чтобы профинансировать их реструктуризацию, смягчить кризис, осуществить четвёртую промышленную революцию и т. д. Нам как бы говорят: «Ребята, не тратьте деньги на себя, они не ваши!».

А поскольку у нас нет комплексного плана развития страны, и являясь по сути полуколониальной державой, то и в своём выступлении председатель правительства стоило было отразить то, как выполняются рекомендации МВФ. Это было бы более честно.

Самое печальное в этой истории то, что российские чиновники и ростовщики уже почти 30 лет слепо выполняют команды, идущие из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне. Не пора ли России встать на рельсы самостоятельного развития?Про низкую инфляцию и безработицу и говорить не стоит — «нарисуем, будем жить», поскольку, в отличие от СССР, в России нет достоверной статистики.

Если сравнить высказывание Медведева с докладом Иосифа Сталина по итогам первой пятилетки на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 года, то становится очевидным отсутствие методологических подходов правительства Медведева по развитию страны.

Доходы населения вырастут на доли процента

«Важнее всего благосостояние людей — реальные доходы. В последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не «минус», а «плюс», но плюс очень незначительный — может быть, 0,2-0,3%. Дело скорее не в цифрах. Но важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если люди понимают, что их доходы стабильны или — ещё лучше — растут, это хорошо. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это тревожный сигнал для государства и правительства.



Мы все эти процессы видим. Работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки, будет продолжена. Мы постараемся сделать так, чтобы вот такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения».

Наш комментарий

Председатель правительства вывел новый экономический показатель — «самочувствие людей и их ощущения», только как он измеряется, не пояснил.

России понадобится около 100 лет для того, чтобы благосостояние граждан достигло уровня развитых стран. К такому выводу пришли эксперты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка.

Размер человеческого капитала (дисконтированная величина заработка человека на протяжении всей жизни) на душу населения в России на сегодняшний день составляет пятую часть от среднего уровня в странах ОЭСР.

Эксперты МБРР отметили, что при сохранении темпов роста человеческого капитала на уровне 3,5%, который наблюдался в нулевые, стране понадобилось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР. Как отмечает «Коммерсантъ», при показателях в 1,8%, который в среднем наблюдался в 2010-2017 годы, Россия отстала бы почти на 100 лет.

Помимо того, что в стране почти 5 лет падают реальные располагаемые доходы населения, что показано выше на графиках, имеет место социальное неравенство и расслоение общества по доходам.

Длительный период падения реальных доходов населения накладывается на консенсусный экономический рецепт одних и тех же операторов экономической политики, монополизировавших дискуссию о национальном развитии. Точнее, и дискуссии никакой нет: ни Центробанк, ни Минфин, ни «элита» на различных многочисленных форумах даже не говорят о кризисе.

В царской России периода первой русской революции 1905 года не было такого большого неравенства по доходам среди населения, какое сложилось в современной России к 2009 году. Наивысший пик неравенства пришёлся не на лихие 90-е, а на 2000-2010 годы. Всемирная лаборатория экономического неравенства опубликовала доклад о неравенстве в мире.



Эксперты отследили динамику доходов граждан многих стран, в том числе России, с конца XIX по начало XXI века.

Как следует из доклада, наивысший пик расслоения по доходам в России за период с 1905 по 2015 годы пришёлся на 2000-2010 годы.

В 1905 году в руках 10 процентов самых богатых россиян находилось около 47% национального дохода страны, а в 2009 году — 52%.

Если графья, князья и иже с ними шли к 47 процентам долгими веками, сложив немало своих головушек в ходе крестьянских бунтов, то олигархи и топ-менеджеры «заработали» 52% доходов постсоветской России за считанные годы без всяких сложностей для себя.

Если, конечно, сложностями не считать силовое распределение ресурсов среди олигархических кланов с привлечением высших руководителей страны в качестве арбитров, которые неугодных удаляют с урожайного поля, а угодных, наоборот, вводят для сбора урожая.

Интересное наблюдение — самыми доходными для богачей современности оказались не лихие девяностые, а двухтысячные годы.

50% национального дохода государства «эффективные менеджеры» могли положить в свой карман ещё в начале двухтысячных, но не получилось, сил не хватило — взяли тогда «только» 48%. Зато все нулевые годы усиленно занимались личным обогащением и, наконец, старания принесли плоды — к концу двухтысячных присвоили-таки себе больше половины национального дохода России.

Потом был спад по доходам, потом снова доходы росли, но, как бы там ни было, начиная с 2009 года, даже в самые худшие для себя времена олигархи и топ-менеджеры не уступали по доходам дворянам, буржуа и императорскому дому Николая II вместе взятым.

И уже не уступят — растратить столько богатства невозможно, тем более что оно с каждым годом пополняется.

Самые удивительные совпадения по уровню доходов с 1905 годом показал 2015 год. В этот год максимально совпали не только доходы самых богатых россиян, но и доходы других групп населения. Разница — в пределах статистической погрешности.

В 2015 году 10 процентов самых богатых россиян имели около 46% национальных доходов страны. В 1905 году этот показатель был около 47%.

В 2015 году 40 процентов россиян со средними доходами обладали долей национальных доходов в размере чуть более 37%. В 1905 году — чуть более 36%.

В 2015 году на 50 процентов россиян с низким доходом приходилось 16% национальных доходов России. В 1905 году – всё те же 16%.

Мы сейчас живём в самой что ни на есть Российской империи 1905 года с точки зрения неравенства доходов.

Банк Сredit Suisse опубликовал свой ежегодный «хит» — Global Wealth Report, самое подробное исследование распределения национального богатства по странам. России есть чем гордиться: она «сделала» Америку, Германию, Китай. В 2019 году в России, где экономика шесть лет курсирует между стагнацией и рецессией, стало в полтора раза больше долларовых миллиардеров, чем в 2018-м.



Ещё 36 россиян теперь причислены к этой касте сверхбогатых. В России живут 110 долларовых миллиардеров из примерно 1800 во всем мире. Каждый 18-й долларовый миллиардер на планете — россиянин.

При этом, по данным Сredit Suisse, 10% россиян контролируют 83% национального богатства, а 1% сверхбогатых — почти 60% всех материальных и финансовых активов. Такого нет ни в одной крупной экономике мира: Россия — абсолютный чемпион.

В США, где больше всего долларовых миллиардеров, 1% сверхбогатых владеют лишь 35% национального богатства, в Китае и Германии этот показатель составляет 30%, во Франции и Италии — в районе 20%. Даже в Бразилии, которая до недавнего времени считалась мировым лидером по неравенству, у 1% сверхбогатых чуть больше 50% материальных и финансовых активов.

Сверхбогатые в буквальном смысле постепенно пожирают Россию. По данным Росстата, во втором квартале 2019 года 49,6% семей (считайте, половина россиян) хватало денег только на еду и одежду. У 14% есть деньги только на питание. Тот же Росстат в первом квартале 2019 года насчитал 20,9 млн человек, живущих ниже официального уровня бедности.

В стране, где уже 110 долларовых миллиардеров, у 20 млн с трудом хватает денег на еду.

И эта страна всего-то 30 лет назад жила в государственной идеологии, которая проповедовала всеобщее равенство как главную цель развития. Даже лозунг такой был: «От каждого по способностям, каждому по труду». Вы уверены, что все российские долларовые миллиардеры способнее, талантливее, профессиональнее многих бедных учителей, врачей, ученых? Мы не уверены.

Поскольку в структуре доходов есть заработная плата, то необходимо отметить её уровень: средний, медианный и модальный (данные смотрите выше). Как видно, наибольший процент населения получает модальную зарплату — 23510 руб.

Данный фактор — снижение реальных располагаемых доходов — оказывает крайне негативное влияние не только на социальное самочувствие, но и на перспективы ускорения экономического роста.



Ведь вопреки легенде о том, что рост 2000-х был связан прежде всего с ростом нефтяных цен и экспортом, он был в то же время поддержан и ростом внутреннего рынка (как за счёт девальвации и ухода импорта, так и за счёт роста доходов населения), и притоком капитала в Россию, в динамику которой тогда поверили как внутренние, так и внешние инвесторы.

Нельзя перестать удивляться тому, что столь длительная стагнация реальных доходов не представляется проблемой ни для действующего кабинета министров, ни для ЦБ. Мы не можем вспомнить за все последние годы ни одного совещания, материала или хотя бы явно высказанной озабоченности этим экономическим фактом.



Обсуждение проблемы, которая является проблемой роста, замещается социально ориентированными разглагольствованиями по поводу бедности, вплоть до того, что нам обещают их «фантастический» рост 0,2-0,3%.

При этом чиновники сами себя не забывают. В бюджет на 2020-2022 предусмотрено значительное повышение их довольствия. Об этом смотрите видео —

Об отношении к СССР

Во время «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведущая телеканала ОТР рассказала о результатах опроса, согласно которому подавляющее большинство зрителей заявили о своём желании «вернуться в СССР». Причём, отметила телеведущая, среди них было немало людей молодого возраста, которые советские времена помнить не могут.

«Я тоже помню эти годы: они были важными, интересными, я учился. В Советском Союзе было много хорошего. Это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не надо. Это было очень сложное государство», — отметил Медведев. «Та молодёжь, которая говорит: «Вот хотим там очутиться». Где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут. Кстати, многие из присутствующих даже здесь. Ведь ничего не было практически даже в таком городе, как Ленинград».

Премьер сказал, что для людей его возраста и более старшего поколения ностальгия по Советскому Союзу объяснима.

«Это свойство человеческой памяти: мы помним только самое лучшее в период нашей молодости», — сказал Медведев.

Наш комментарий

Приведём мнение писателя А.Проханова, которое он сделал Федеральному агентству новостей (ФАН) по поводу данного заявления Дмитрия Медведева в отношении СССР.

Александр Проханов, комментируя заявление российского премьер-министра, заметил, что Дмитрия Медведева, как личность, сформировал Советский Союз.

«Правда, он ещё в советское время подсел на западную музыку и на западные рок-группы. Но образование, интеллект, стартовые возможности ему создал Советский Союз. Я на него смотрю и вижу в нём огромное количество советских черт, которые его украшают. Правда, к этим чертам присоединились черты нового времени, которые его совершенно не красят», — заявил Проханов.

Известный публицист выразил мнение, что если современное российское общество идеализирует Советский Союз, то к этому необходимо прислушаться.

«Надо посмотреть, что Медведев, как премьер-министр, сделал за это время. Время, когда развитые страны мира рванули вперед и добились огромных процентов экономического роста», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, российская экономика сегодня «стагнирует». Проханов считает, что на этом фоне люди помнят мощь СССР, его идею и возвышенную идеологию.

«Люди смотрят на Советский Союз как на противоположность тому, что происходит сегодня. Всё, что находится сегодня в строю, было сделано в Советском Союзе. И космос, и атомная энергетика, театральная [культура] и кинокультура. Это всё советское. На мой взгляд, Дмитрий Анатольевич занимается здесь открытой пропагандой и реабилитацией собственной персоны», — заключил Проханов.

После уничтожения Советского Союза прошло 28 лет, но ненависть к нему, стремление опорочить его, попытки заставить нас чувствовать себя виноватыми за величайшие в истории достижения человеческого духа и практического воплощения аспектов справедливости лишь нарастают. По мере того, как великая цивилизация уходит в историю, агрессия против неё, отрицание её достижений и навязывание нам её трагедий как нашей личной вины только усиливаются.

Для фашизма в любой упаковке, в данном случае либеральной, любые попытки построения справедливого общества подобны смерти, поскольку это подрывает основу фашизма — деление на эксплуататоров и эксплуатируемых.

Любое воспоминание о Советском Союзе — нестерпимое обличение их изнурительной суетливой импотенции и воровства. Ведь самые страшные примеры советской бесхозяйственности и воровства не идут ни в какое сравнение ни с повышением пенсионного возраста, ни с монетизацией льгот, ни с «реформой» энергетики, ни с превращением в свою противоположность здравоохранения, образования и культуры, ни с приватизацией, ни с массовой коррупцией ит.д . ит.п.

При всех недостатках ( а у какой страны их нет?) советское государство действительно стремилось к народному благу. И оно в целом достигалось: сравните прогресс 20 лет между гражданской и Великой Отечественной войнами или любых послевоенных 28 лет с итогами постсоветского развития России.

Стремление советского государства к благу народа — смертное обвинение превратившим государство в машину личного обогащения. Так, демографические последствия реформ как минимум сопоставимы с демографическими последствиями войны.

Советский Союз достиг колоссальных успехов во всех сферах: от промышленности до улучшения быта, который в конце 60-х — начале 70-х соответствовал уровню ведущих стран. (Бытовой техники было меньше, но это с лихвой компенсировалось отсутствием безработицы, безопасностью, лучшими образованием и здравоохранением.)

А нынешних либералов хватает лишь на то, чтобы добиваться забвения самой возможности бесплатного здравоохранения и по-честному бесплатного образования, бесплатного жилья и почти бесплатных ЖКХ, отдыха и городского транспорта.

Ибо платить за это в Союзе приходилось элите — ограниченностью потребления, за что её третье, выродившееся поколение и уничтожило Советскую государственность.

Но главное не в этом, а в том, что противопоставляя два образа жизни, современные либерал-фашисты противопоставляют два тупиковых пути: один разрушил СССР, другой разрушает Россию. Они не избегают обсуждения вопроса — кто такой человек и зачем он пришёл в этот мир?



Избегают обсуждения идей рабовладения и справедливости по существу; обсуждения того, марксизм и капитализм — ветви одной Западной концепции управления; вопроса — как построить справедливость, потому что для них она невозможна; какая наука нужна для построения справедливости?



ИАЦ



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