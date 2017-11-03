Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 ноября 2017
- 08:46 Дальние бомбардировщики наносят удар по ИГИЛ: кадры из кабины Су 30СМ.
- 05:30 Военные США снова выставили себя дураками, обвиняя Россию и Сирию (ФОТО).
- 04:30 «Шукран, Русия!» — сирийцы встречают российских солдат-освободителей (ФОТО).
- 01:11 СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула, Армия САР и ВКС России освободили 97% Дейр эз-Зора (КАРТА).
Дальние бомбардировщики наносят удар по ИГИЛ: кадры из кабины Су 30СМ
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГИЛ в Сирии, уничтожив несколько объектов боевиков.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военные США снова выставили себя дураками, обвиняя Россию и Сирию (ФОТО)
Военные США снова выставили себя дураками, пытаясь обвинить Россию и Сирию.
О том, что американские официальные лица не владеют элементарными познаниями в тех или иных науках, было известно давно. При этом речь идет вовсе не о высоких материях, а о предметах школьной программы, зачастую вводящих в ступор представителей «величайшей нации».
Подтверждением этому накануне стал пассаж командующего силами специальных операций коалиции США Джеймса Джеррарда, заявившего, что тысячи сирийцев бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин от правительственных сил. Так, по словам Джеррарда, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север — на территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам».
Все бы хорошо, но в словах представителя союзнических сил есть большие нестыковки. К примеру, Меядин, куда «бегут» люди, находится не на севере, а на юге. Это если по карте. На севере же находится город Ракка, недавно с помпой освобожденный как раз-таки коалицией во главе с Вашингтоном, но абсолютно не пригодный для того, чтобы туда кто-либо устремился, так как от населенного пункта там остался разве что указатель при въезде.
На фото разрушенная авиаударами Ракка, октябрь 2017 г.
Да и в «освобождённом» городе выжившим местным жителям приходится совсем не сладко. Как сообщалось, на днях проамериканские боевики расстреляли мирную демонстрацию, состоящую из сирийцев, протестовавших против насилия над горожанами и нарушений прав женщин, которых унижают и насилуют «освободители» из «Сирийский демокатических сил».
Читайте подробнее: Террор в «освобождённой» Ракке: Проамериканская коалиция расстреляла демонстрацию сирийцев (ФОТО)
Раненые проамериканскими боевиками демонстранты, Ракка, 27 октября 2017 г.
В то же время, Меядин, ставший, по мнению господина Джеррарда, приютом для «угнетенных режимом», как, собственно, и Дейр-эз-Зор, стали доступными для возвращения туда мирных жителей лишь благодаря действиям правительственных войск и российских ВКС, которым удалось зачистить от террористов эти два города.
По словам американского генерала получается, что сирийцы бегут из Дейр эз-Зора от Сирийской армии в Меядин, контролируемый Сирийской армией.
Возможно ли в такой ситуации, что уставшие от многолетней войны люди всего лишь возвращаются в свои дома? По мнению американской стороны, это было бы слишком просто и неинтересно, а главное — не было бы повода обвинить «тирана Асада».
Впрочем, слабыми географическими познаниями, равно как невысокой политической культурой, отличались ранее и другие представители американского истеблишмента. Австралия вместо Австрии, Иран вместо Ирака, героические попытки отстоять демократическое будущее несуществующей, но от этого не менее устремленной к свободе страны под названием Лимпопо — список несуразностей, звучащих из уст официальных лиц государства, претендующего на звание мирового гегемона, можно продолжать очень долго.
И, возможно, подобные оплошности способны были вызвать снисходительную улыбку сторонних наблюдателей, если бы не одно «но»: слишком часто нарочитая глупость представителей Вашингтона оборачивается горем для миллионов людей самых разных национальностей и вероисповедания. А вот здесь уже не до улыбок.
Читайте также: Война начнется 7.11.17 — зачем спешно приезжал Волкер, — мнение
Дмитрий Суворин, специально для «Русской Весны»
На фото ниже сирийцы в освобождённом от террористов районе Дейр эз-Зора, фото РВ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Шукран, Русия!» — сирийцы встречают российских солдат-освободителей (ФОТО)
Ранее дамасское утро. Солнце уже взошло и его лучи, переливаясь играют на автомобильной эмблеме — голубь мира, держащий оливковую ветвь на фоне планеты.
Снова колонна. Снова погрузка пакетов с продуктами. И снова гуманитарная акция российского Центра по примирению. На этот раз наш путь лежит в один из городов провинции Дамаск — Асбинат эс-Сугра.
Небольшой, но плотно заселенный до войны городок, расположился вблизи сирийской столицы. Улицы его выглядят удручающе — разрушенные от обстрелов дома, разрытые воронками дороги. Трудно поверить, что когда-то боевые действия подходили вплотную к Дамаску. У здания городской администрации нас уже ждали местные жители. Женщины скромно прятали взгляд, мужчины с надеждой встречали конвой и только веселые дети, как всегда, с криками и плясками обступили военнослужащих. Началась организованная раздача продуктовых наборов. Состав их стандартный: рис, чай, сахар, консервы. Но жители благодарны и этому — в суровое лихолетье войны прожить, особенно многодетным семьям, нелегко.
«До войны в этом населенном пункте проживало порядка 30-ти тысяч мирных жителей. Во время ведения боевых действий 70 процентов территории города было разрушено.
В настоящее время на всей территории Сирийской Арабской Республики, в том числе и в администрации провинции Дамаск проводится активная работа по восстановлению городской инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны. В дальнейшем мы планируем активно работать с провинцией РИФ Дамаск и проводить гуманитарные акции на ее территории», — рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики полковник Евгений Федотов.
Тем временем в одном из помещений администрации военный врач приступил к медицинскому осмотру. Практически сразу у двери выстроилась очередь — всем хотелось получить квалицированную консультацию специалиста. Тех, у кого были сильные жалобы на свое самочувствие и требовалась срочная помощь, доктор выдавал необходимые медикаменты и рекомендовал обратиться в специализированную поликлинику.
«Наш город сильно пострадал от войны. Большая его часть разрушена и только подлежит восстановлению, но несмотря на это люди начали прибывать к местам своего постоянного проживания, так как знают, что мир вернулся сюда. Нам еще много предстоит сделать для того, чтобы в Асбинат эс-Сугра можно было комфортно жить, как и раньше.
Отдельно, от лица всех жителей, вернувшихся в свои дома, хочется поблагодарить Россию и российских военных за то, что они помогают нам не только бороться с международным терроризмом, но и оказывают серьезную поддержку по восстановлению мирной жизни. И эта гуманитарная акция хороший тому пример», — отметил глава городской администрации Тауфик Муса.
Беря в руки пакеты с продуктами, жители еще долго не могли разойтись, бурно обсуждая между собой мероприятие и с небольшой завистью, благодарно, посматривали на российских военных. Главы семейств, вместе со старейшинами, подходили и крепко жали руки: «Шукран, садык! Шукран, Русия!» (Спасибо, друзья! Спасибо, Россия! – прим. РВ). Было заметно, что под конец акции многие военнослужащие подустали: жара, несколько часов на ногах без отдыха.
Но никто их них не подавал вида. Все по-прежнему, вежливо и с улыбкой, продолжали выполнять свои обязанности. Гуманитарная акция закончилась. Пришло время собираться в обратный путь. Все расселись по местам. Колонна с гумконвоем покидала измотанный долгой войной город. Мирные жители, разошлись по домам. Но каждый из них унес с собой не просто частичку гуманитарной помощи в виде продуктов первой необходимости, а еще частичку веры и надежды на то, что мир наконец-то приходит к ним в страну и в их город
Читайте также: «Железный волк»: на что способен новый противник «Искандера» и ВКС, который точит зуб на Калининград и Беларусь (ФОТО)
Алексей Родионов, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула, Армия САР и ВКС России освободили 97% Дейр эз-Зора (КАРТА)
Армия Сирии и ее союзники берут под контроль ряд районов в Дей эз-Зоре, в то время как ИГИЛ отступает к Евфрату.
Сирийская арабская армия при поддержке российских ВКС и спецназа освободила новые районы в Дейр эз-Зоре, теперь под контролем САА около 97% города.
Во главе с «Тиграми» и 4-й механизированной дивизией САА продолжила свое наступление из недавно освобожденного района Аль-Хамидия до района Шейха Ясина.
Вскоре после начала этой атаки армейцы прорвали оборону ИГИЛ в Шейхе Ясине, что привело к полному освобождению этого района.
Помимо освобождения Шейха Ясина, Вооруженные силы САР взяли под свой контроль районы Аль-Баайн и Абу-Абед, а также освободили большую часть Аль-Рашидии и Аль-Арди.
В ходе этих боестолкновений были уничтожены многие десятки джихадистов и их военная техника.
Теперь боевики ИГИЛ* удерживают лишь небольшую часть районов Аль-Рашидия и Аль-Арди, а армейцы заняли около 97 процентов провинциальной столицы.
При поддержке ВКС России САА и союзные войска уже два месяца ведут тяжелые бои против «игиловцев» в окрестностях и районах вышеупомянутого города.
В течение последних нескольких дней сирийским войскам после ожесточенных боестолкновений с террористами удалось полностью взять под свой контроль районы: Аль-Уммал и Аль-Арфри, а также Порт Саид.
В среду после ожесточенных боёв САА удалось освободить районы: Аль-Джубайле и Аль-Канамат.
Помимо этих районов, правительственные войска взяли под контроль центральный парк и больницу Аль-Нур, после чего «игиловцы» столкнулись с серьезными проблемами внутри квартала Аль-Хамидия.
Половина квартала Аль-Хамидия была зачищена от боевиков утром в четверг. После его взятия САА переключила своё внимание на район Шейх Яссин, который уже давно находится под контролем террористов.
Для поддержки наступления артиллерия САА вела интенсивные обстрелы оккупированных боевиками районов.
В ближайшее время Вооруженные силы САР неизбежно будут полностью контролировать столицу провинции впервые с 2012 года.
Читайте также: «Шок»: В 2017 г. в Сирии «умерло 100 000» российских наёмников — ответ агентству Reuters (ДОКУМЕНТ)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su