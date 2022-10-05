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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (05.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.

◽️ В ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.
Кроме того, огнем артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка И Торское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью более 20 боевиков.

На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Ровнополье Запорожской области уничтожено до 30-ти боевиков и семь единиц автомобильной техники.

◽️ На Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30-ти националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты.
В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожено более 120-ти военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Благодатовка, и Белогорка Херсонской области, Калиновка и Мураховка Николаевской области, Новый Комар, Красногоровка и Дружковка Донецкой Народной Республики, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф Херсонской области, а также подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Харьков.

Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Николаевской области.


В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Также в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
 
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Киевский режим продолжил обстрелы территории Запорожской атомной электростанции.

◽️ Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции.

◽️ Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

❗️ Радиационная обстановка в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/20570
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