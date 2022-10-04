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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (04.10.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ.

На Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники.

На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин.

Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня «HIMARS», а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250-ти военнослужащих.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ в районах города Харьков, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ти районах.

Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области.

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1».

В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса «С-300». 

◽️ Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское Донецкой Народной Республики, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области. 

◽️ Также в районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».

◽️ Кроме того, в воздухе уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20535
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