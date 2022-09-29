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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (29.09.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80-ти боевиков.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе насёленного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня «HIMARS» производства США. В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населённого пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населённого пункта Калуга Николаевской области.

Средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Ясеневка Луганской Народной Республики, Павловка и Петровское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM» производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/20320
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