Открытым Текстом 25.09.2022
Свой взгляд на главные новости недели. Точные ответы на вопросы, которые вертятся на языке у каждого.
На телеканале РЕН ТВ журналист и политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр — человек, который не боится говорить о самом насущном – Анатолий Вассерман в программе «Открытым текстом».
Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значат эти события для нас и к чему они приведут.
Про уголовную ответственность нужно было сказать открытым текстом.
Все таки депутат.
А то избиратели смеются сколько у кого жоп.