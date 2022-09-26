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Открытым Текстом 25.09.2022

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Свой взгляд на главные новости недели. Точные ответы на вопросы, которые вертятся на языке у каждого.

На телеканале РЕН ТВ журналист и политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр — человек, который не боится говорить о самом насущном – Анатолий Вассерман в программе «Открытым текстом».

Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значат эти события для нас и к чему они приведут.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-25-09-2022/
Метки: мобилизация, Новости, открытым текстом, последние выпуски, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9657 7249
    чужой час назад

      Про уголовную ответственность нужно было сказать открытым текстом.
      Все таки депутат.
      А то избиратели смеются сколько у кого жоп.

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