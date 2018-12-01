Открытым текстом 30.11.2018

Ненависть. Главная доктрина нынешней украинской политики. Вместо обещанного цветущего рая демократии всего за пять лет прямо у наших границ выращена чистая оголенная ненависть.

С этой недели десять областей Украины официально готовят к войне с нами! Например, в Мариуполе детей из детских домов заставляют рыть окопы. Против десанта “страны-агрессора”. Ненависть питается истерикой. А та растет на провокации, как плесень. Так что Киеву сейчас никак без этой питательной среды.

Воскресным утром два бронекатера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды Российской Федерации. Несмотря на предупреждения, они попытались пройти в Азовское море без разрешения и лоцманской проводки. В ответ на их опасные маневры около скопившихся торговых судов пришлось применить оружие. Корабли отведены в Керчь, троим раненым осколками корпуса оказана помощь, все моряки и двое руководивших налетом сотрудников Службы безопасности Украины задержаны.

Открытым текстом сообщаю: Азовское море — мелководное. Пройти туда можно только по каналу, прорытому Россией полтора века назад. По разрешению капитана над Керченским портом и с лоцманом. Так было и в имперские времена, и в советские, и когда Крымом владела независимая от здравого смысла Украина. Организаторы провокации знали, на что гонят моряков.

Опубликованы найденные на кораблях документы и переговоры пограничников РФ с кораблями ВМСУ. Из них видно: и приказывающие, и исполнители знали о порядке прохода через пролив. Но морякам приказано игнорировать запросы российских пограничников. И в случае вооруженного противостояния бить на поражение.

Открытым текстом объясняю: гипсовый рейтинг Порошенко рассыпается на глазах. Голодные подельники уже готовы дербанить его имущество, за четыре года гражданской войны удвоенное — в долларовом исчислении! — на махинациях с газом и углем и военных поставках. Он боится. И укрепляет свое положение самым надежным материалом — кровью. Как в лихих девяностых, когда отжимал и кидал, не считая жертв! Сколько потребуется. А чтобы поменьше возмущались, он приучает граждан ненавидеть еще кого-нибудь. Ничего не поделаешь, доктрина такая.

Военное положение на Украине такое же странное, как и все связанное с отделением Украины от остальной России.

На военном положении объявлены десять областей — те, что граничат с Российской Федерацией, Черным и Азовским морями. Порошенко заверил, что все ограничения, предусмотренные в законе, начнут действовать только в случае начала боевых действий.

Открытым текстом напоминаю: те области, что попали под очередной удар гражданской войны на Украине, в 2014-м на внезаконных, а потому юридически ничтожных президентских выборах отдали за Порошенко наименьшую долю голосов. Там неизменно голосуют за единение Украины с остальной Россией. Там массово митингуют против отключенного тепла и задранных цен на ЖКХ. Там самая многочисленная паства Русской православной церкви. И она готова защищать святыни. Военное положение запрещает все это. Но трюк Пети раскусили даже его бывшие подельники по Майдану: факир был пьян, и фокус не удался. Вместо депутатских оваций по ходу обсуждения его “хотений” его сначала открытым текстом послали подальше, а потом обкорнали его предложения так, что теперь в интернете Петю иначе как шоколадный ПЮРЕР не называют.

Порошенко пытался ввести военное положение на 60 дней. Верховный совет Украины согласился только на 30 дней, чтобы не мешать предвыборной кампании. А заодно назначил выборы президента на 31 марта.

Так что же, не получилось у Порошенко подготовить себе выход во второй тур выборов? Открытым текстом объясняю: военное положение позволяет, помимо прочего, менять руководство любых предприятий, изымать любое имущество в пользу вооруженных сил, задерживать любого, кого объявят опасным. Месяца хватит, чтобы зачистить политический ландшафт областей, не вполне покорных Порошенко, до голого грунта. Задержат не только оппозиционеров, но и агитаторов за такую же антирусскую, как Порошенко, Юлию Владимировну Григян, по мужу Тимошенко: ей сулят первое место в первом туре выборов. На кону жизнь. Так что, как пел Илья Игоревич Лагутенко, “карнавала не будет”. А вот убийства случатся непременно! Будьте бдительны!

Вспоминая, как выглядел великий и могучий москитный флот, посланный на героический прорыв границы Российской Федерации, хочется в слове “главнокомандующий” пропустить букву “Л”. Но не только внутри республики, а и снаружи у г…лавнокомандующего не все состоялось как мечталось.

Европейские политики не поддерживают официально предложенную Киевом версию событий у входа в Керченский пролив. Так, глава германского правительства и президент Франции, по сведениям СМИ, уже обсудили происшедшее и согласились, что необходимо изучить доказательства, предоставляемые обеими сторонами.

Открытым текстом уверяю: Киев ничего похожего на доказательства не найдет. Хотя бы потому, что Москва уже выложила в открытый доступ однозначные доказательства очередного киевского преступления. Раньше их бы объявили фальшивкой или просто не заметили. Но теперь даже Служба безопасности Украины подтвердила присутствие своих сотрудников на борту и тем самым косвенно признала нашу правоту. Очередная попытка сорвать содержательное общение на встрече Большой двадцатки явно не удалась.

Президент Соединенных Государств Америки Трамп публично спросил, согласовала ли Украина проход своих кораблей через Керченский пролив в порядке, общепринятом для навигации в узких местах по всему миру.

Открытым текстом объясняю: Трампу пытаются помешать обсудить с нашим президентом все сложности, нагроможденные усилиями его противников. Вопрос Трампа переводится: не позволю сорвать беседу. Так что шагом марш под шконку, пан Порошенко. Там, Петюня, твое место. И москитный флот с собой забери. После примененного нашими пограничниками приема “навал бортом” пахнет от него…

У Керченского пролива Военно-морские силы Украины потеряли треть своего действующего боевого состава — два бронекатера из шести. Остальные плавучие средства либо не предназначены для боя, как буксиры и гидрографические суда, либо небоеспособны.

Флагман военно-морских сил Украины, построенный в начале девяностых годов пограничный сторожевой корабль, ныне именуемый фрегатом “Гетман Сагайдачный”, более года ждет денег на очередной ремонт. В сходном положении прочие крупные корабли. Созданная в 1970 году подводная лодка “Запорожье” во избежание затопления приварена к причалу в Балаклаве, поскольку ВМСУ не способны ее забрать для использования.

Открытым текстом напоминаю: в 1997 году Черноморский флот разделили между Российской Федерацией и Украиной ровно пополам. Но Украина тут же продала большинство кораблей — часть на металл, часть в счет долга за нефть и газ из РФ. Возмущенным оппозиционерам объяснили: денег для содержания большого флота все равно нет, пусть с ним клятые москали мучаются.

Так и остались щирые козаки без своих човнов. Правда, адмиральё расплодили аж до тринадцати фуражек — больше, чем больших кораблей, чтоб было кому выпрашивать бюджет для попила. Ну а щоб було чем нервировать соседа, вспомнили — внимание! — тактику москитных атак — многими мелкими кораблями против одного крупного: на шлюпке и с рогаткой против крейсера, мол, у него на всех радара не хватит.

Но куда интереснее не эта часть психиатрического расстройства “Украина — не Россия”, а другая его сторона. Вполне нормальная и объяснимая. Москитный флот строится на киевском заводе “Ленинская кузница”. Ну а теперь СЮПРИЗ! Владеет заводом еще с мирных времен шоколадный пюрер Порошенко. Большие суда речной завод выпускать не может. Вот и реанимирована СТРАТЕГИЧЕСКАЯ доктрина москитного флота. Как сказал знаменитый когда-то член банды Флегенхаймера Отто Бидерман по кличке Бухгалтер Берман, ничего личного — только бизнес.

Главарь организованной террористической группировки “Украина” Порошенко, похоже, не получит томос — разрешение на отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата. Потому что нет даже возможности провести объединительный съезд: каждый из раскольников тянет одеяло на себя, а православные епископы вовсе не видят надобности ни в съезде, ни в самом отделении от матери-церкви.

Лишь трое из девяноста архиереев Украинской православной церкви в разной форме признали возможность подчинения решениям Константинопольского патриархата. Большинство священников Винницкой и Барской епархии заявили, что считают позицию своего митрополита Симеона неканоничной и при любом ходе событий останутся в лоне Московского патриархата. Сам Симеон ответил, что согласится с решением своей паствы.

Открытым текстом перевожу: Петя и тут проиграл. Но, как и все профессиональные украинцы — те, кто надеется извлечь прибыль из лживого лозунга “Украина — не Россия”, — готов применять силу.

Министерство юстиции Украины отменило принадлежность второй в республике лавры — Почаевской — Украинской православной церкви. Чиновники Министерства культуры начали опись мощей, захороненных в ближних пещерах первой на Руси лавры — Киево-Печерской. Винницкая область, чьи священники коллективно отказались от любого варианта выхода из Московского патриархата, включена в зону военного положения, что позволяет задержать любого её жителя, включая священников.

Открытым текстом напоминаю: на 31 марта назначены первые после государственного переворота законные президентские выборы. У террористов вроде Порошенко нет шансов даже выйти во второй тур. Остаётся либо отменить выборы, либо зачистить всех здравомыслящих — по сути, всё русское большинство граждан Украины. Российская Федерация, конечно, защитит своих. Но открытым текстом предполагаю: защитит не таким способом, какой киевские террористы и их западные спонсоры смогли бы объявить агрессией. Будете удивлены, Пётр Алексеевич! И скорее всего — неприятно!

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru