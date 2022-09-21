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Допрос Вассермана 20.09.2022

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Домашние животные в нашей жизни

Зачем мы заводим домашних животных? Что говорит статистика об отношении людей к своим питомцам? Нормально ли, когда животные становятся членом семьи и заменяют собой детей? Ответы на эти и другие вопросы – в авторской программе депутата Госдумы и публициста Анатолия Вассермана на радио Sputnik.

Гость: Александр Разуваев, врач и хозяйственный руководитель.

Александр Разуваев: это довольно важная вещь – любовь к домашним животным, общение с ними. Своим питомцам отдавали последние крошки хлеба на питание, поддерживали их и, тем самым, сохранили многие виды до наших дней. За последние три года число домашних животных у нас в стране увеличилось на треть.

Александр Разуваев: сейчас собаки очень лояльно к кошкам относятся. Что касается собаки, то она всю свою жизнь остается близким другом. Она так же преданно смотрит в глаза, как щенок, и так же преданно встречает всю свою жизнь и, умирая, тоже обращается к хозяину.

Александр Разуваев: канарейки сыграли огромную роль для жителей Тироля и Гарца, когда шли разработки серебряных рудников и канарейки спасали им жизнь тем, что были анализаторами подземного газа в шахтах и там стоят памятники этим птичкам.

Источник: https://vassermans.ru/doproswassermana/dopros-vassermana-20-09-2022/
Метки: домашние животные, допрос вассермана, последние выпуски
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