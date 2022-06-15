Какой путь выбирает бизнес во время эпидемий?

Последняя пандемия показала, как поменялось поведение бизнеса в трудные времена. О принципиальном отличии недавних событий от прошлого — делать деньги на эпидемии вместо того, чтобы прекратить ее, потому что она мешает зарабатывать, рассуждаем в программе «Допрос Вассермана» в эфире радио Sputnik.

Гость: биолог и военный историк Федор Лисицын.

Анатолий Вассерман: небывало мощный обстрел Донецка аккуратно не заметил никто из тоталитарной секты либералов, ни одно из средств массовой агитации и дезинформации. Хотя там активно отмечались не только унаследованные от советских времен, но вновь присланные НАТО новейшие образцы оружия. У нас часто пишут, что по осколкам снаряда определи, что это не наши гаубицы, а западные. Понятно, что по форме снаряда заметить эту разницу заметить невозможно. Различают их не по форме, а по рецептуре изготовления стали. На Западе сейчас в моде такие снаряды, которые обеспечивают большую дальность полета. А у нас предпочтения отдают по традиции другим качествам.

Федор Лисицын: не замечание западной публикой обстрелов Донецка — это очень символический акт. Потому что сами обстрелы были сразу после праздника Дня России, показать, что Россия неспособна защитить Донецк, и приурочены к планирующееся передаче тяжелых германских вооружений, которые они обязательно потребовали передать к 22 июня. Что касается боевых действий на Украине, очень сильно стремление Украины сыграть в такую символическую мистику с самого начала, от символики нацистских формирований до символизма с датами. И эта самая система информационных «перемог» очень сильно работает на нашу либеральную секту, которая живет в системе информационных координат, информационном фальшивом мечтательном мире, где известность равна правоте, громкий шум равен правоте и так далее. Меньшинство всегда право — это самое страшное, что выработалось в либеральной секте.

Анатолий Вассерман: в лихие 90-е была уничтожена значительная часть производств материалов, необходимых для ракет. Например, уничтожили производство нескольких видов пластмасс, шедших на изготовление разнообразных прокладок для ракет старых образцов, прокладки были запасены еще в советское время в огромном количестве. А когда понадобилось делать прокладки для новых ракет, а там прокладок очень много используется, то пришлось отрабатывать технологии производств с нуля и испытывать новые пластмассы приходилось непосредственно на ракетах. Это все потребовало много времени.

Федор Лисицын: мы пока не можем без импорта, особенно в лекарственных препаратах. Какие-то время мы будем покупать дешевые лекарства, дальше мы не сможем покупать исходное сырье для производства своих, у нас встанет даже то фармацевтическое производство, которое кое-как поднялось в Российской Федерации. Дальше любой вид блокады, любой вид санкций, и мы подвисаем с незаменимыми медицинскими препаратами. Это один из тысячи узелков хождения рубля по валютному коридору. Оно и в 90-е было таким, оно и сейчас такое. Я понимаю людей, которые имеют сбережения в долларах, которые потеряли половину своих сбережений из-за падения курса доллара. Но и надо понять остальную часть населения РФ. Есть часть населения, которая вообще не имеет наличных долларов. Все получают зарплату в рублях. Я не говорю, что сейчас политика в отношении рубля оптимальна, но, чтобы критиковать ее сейчас, мы не имеем достаточного количества информации.