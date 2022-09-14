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Допрос Вассермана 13.09.2022

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О влиянии Запада и ошибках информационной политики РФ

Ювенальная юстиция и закон о домашнем насилии: западная бездуховность или необходимость? Информационная политика в период СВО: какие допущены ошибки? Восстановление военного дела в школе: как привить патриотизм с малых лет? Об этом в программе «Допрос Вассермана».

Гость: публицист Роман Носиков.

Роман Носиков: у нас нет такого закона, что наказания детей запрещены. Больше того скажу, на данный момент у нас очень либеральные законы. Почему возникла мифология по запрету наказания: у нас некоторое время назад была такая ситуация, когда общественность была возбуждена якобы законом о запрете шлепков, а именно законом об ответственности за побои. И наша общественности, именующая себя традиционалистами, они выдавали обществу, что побои – это шлепки, и это запрет на воспитание.

Роман Носиков: я бы хотел призвать уважаемых коллег и своих сограждан. Ребят, я понимаю, что вам сейчас тяжело, может быть где-то не уверены в себе, но вы держитесь. Вы же русские люди, даже если вы не очень русские, у вас русская судьба. Будьте достойны великих предков и будьте опорой для потомков. Если вы будете бегать истериками по кругу и рвать на себе волосы, это не поможет никому.

Анатолий Вассерман: боевые действия на Украине – это следствие глобального экономического кризиса, принявшего открытую форму так называемой «великой депрессии» еще в 2008 году. И насколько я могу судить, в следствие того, что ни Брюссель, ни Лондон, ни Вашингтон не понимают причины этого кризиса, они не могут из него выбраться и, соответственно, эти центры принятия решений сами по себе бьют покрепче, чем могли бы ударить мы.

Роман Носиков: репутация Владимира Владимировича за время его работы настолько серьезная, что каждое брошенное им слово, предложение, оно стоит целой речи. Я прошу вас, это не верноподданнический экстаз и не чиновничий административный восторг, я действительно так думаю. Да, у нас чудовищно не хватает паблисити, все наши пресс-службы всех практически ведомств – это какой-то дремучий лес, но это компенсируется деловой репутацией представляемых ими людей.

Источник: https://vassermans.ru/doproswassermana/dopros-vassermana-13-09-2022/
Метки: допрос вассермана, образование, последние выпуски, пропаганда, роман носиков, Украина
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