Суперкубок и начало нового футбольного сезона в России

В субботу 9 июля «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок. С этого матча начался и новый футбольный сезон, который, не успев начаться уже обозначил несколько глубоких вопросов.

— Почему руководители российского футбола отказываются обсуждать вопрос о включении донецких и крымских клубов в розыгрыш Чемпионата России по футболу?

— Почему спортивные чиновники считают себя сначала «международными» и только потом «российскими»?

Об этом и многом другом в авторской программе публициста и депутата Госдумы России Анатолия Вассермана на радио Sputnik.

Гость: Дмитрий Лекух, писатель, публицист

Дмитрий Лекух: буквально перед началом нового футбольного сезона, российское футбольное начальство объявило, что оно даже не будет рассматривать вхождение крымских клубов в сетку чемпионата России, не говоря уже про донецкие. Мотивируя это тем, что они являются членами УЕФА и ФИФА. То есть по сути дела, РФС как-то так объявил, что он не признает Крым российским. И эта вилка стоит не только перед спортивными чиновниками.

Дмитрий Лекух: сейчас зреет колоссальнейший скандал с бойкотом фанатскими движениями из-за FAN ID. Он давно уже анонсирован из-за бойкота соревнований. Здесь вопрос. Если смотреть на это с точки зрения здравого смысла, то не очень понятно зачем этот FAN ID вводят. Если вы хотите исключительно персонализации хулиганов, которые на стадионе, так у вас есть FAN ID — паспорт РФ. Что мешает, как во всей Европе просто продавать билеты — абонементы по паспортам?

Дмитрий Лекух: любой вменяемый экономический эксперт скажет, что это не Украина и не санкции стали причиной экономического системного кризиса на Западе. Это глобальный системный кризис, который идет больше 15 лет, и он тоже стал причиной войны на Украине, потому за счет войны они пытались решить свои экономические проблемы.

Дмитрий Лекух: после организации ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия находятся на стороне производителей. А Америка, которая тоже является одним из крупнейших производителей, выступает на стороне потребителей. Они пытаются сбить сейчас большой картель потребителей. И они для саудовцев являются объективными противниками.