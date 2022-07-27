Технологический суверенитет: новая мировая гонка

Почему сегодня все страны мира бьются за технологический суверенитет? Кто главные игроки в этой гонке? Какие шаги для достижения полной независимости предприняты в России? И как развитие новых технологий сказывается на экономике страны? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Допрос Вассермана».

Гости: доктор экономических наук, заведующий лабораторией института народнохозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов.

Игорь Фролов: если говорить про прогнозы, то надо понимать, что мы все время колеблемся между двумя типами прогнозов. Есть предплановые нормативные прогнозы, когда мы пытаемся оценить ресурсы, средства и сроки того, чего мы хотим. Например, есть какая-то программа развития электронной промышленности, можно посчитать, сколько она стоит и так далее. А есть поисковые прогнозы о том, что мы пытаемся найти не то, что мы хотим найти, а то, что может быть. И тут сразу выясняется, что не может быть того, что хочется.

Игорь Фролов: есть политическое решение о том, что мы идем к технологическому суверенитету. Не сразу, понятно, это достаточно большой промежуток времени, там есть реальные проблемы. У нас очень разношерстный парк. Допустим, мы ставим задачу технологического суверенитета. Соответственно какие самолеты выпускать? Superjet — региональный самолет, значит нужны самолеты другого класса — дальнемагистральные, например. Какой можно освоить быстро? Есть правительственная программа, она опубликована о том, что у нас будет срочно организовано производство Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Несколько десятков успеют выпустить, потом через несколько лет доведут до ума МС-21, будут выпускать его после 2026-2027 годов.

Анатолий Вассерман: самолеты-легенды создавались из тогдашних возможностей техники, а возможности эти не стоят на месте, поэтому каждый раз появляются возможности создать что-то новое. Раз уж зашла речь о самолетах Як, то скажу, что самолет Як-242, начатый разработкой еще в середине 1980-х, не успели запустить в серийное производство. Но недавно его спроектировали, практически, заново. То есть, внешние формы и, соответственно, аэродинамические характеристики менять не стали, но поменяли двигатели, поменяли все внутреннее оборудование, а главное -поменяли материал. От алюминиевых сплавов перешли к композитным материалам, и сейчас заканчиваются испытания этого самолета, только он уже известен не как Як-242, а как магистральный самолет XXI века МС-21.

Игорь Фролов: наш нефтегазовый комплекс, который существует, чтобы снизить издержки, пользуется сервисными компаниями, которые являются ТНК давным-давно и поставляет оборудование во все точки мира. В той ситуации, в которой мы оказались, нам придется заново все это проектировать. Успешный опыт есть, в том числе в рамках конверсии в оборонном комплексе. Но все это находится пока меньше, чем треть мы покрываем эту потребность.