Несправедливости энергетического комплекса России

Как так получается, что поставки российских энергоресурсов продолжают идти в недружественные страны Евросоюза и на Украину, хотя одни ведут против Москвы прокси-войну, а другие – устраивают теракты и совершают политические убийства прямо в Подмосковье? Будет ли запущен «Северный поток-2» или, наоборот, будут полностью «перекрыты вентили»? Сможет ли Запад прожить без нефти и ее производных из России?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе «Допрос Вассермана» на радио Sputnik.

Гость эфира — Булат Нигматулин, директор Института проблем энергетики, доктор технических наук, профессор.

Булат Нигматулин: я бы хотел сказать несколько положений, которые у нас сложились в энергетике. Если говорить о конечном продукте, это электроэнергетика, тепловая энергия, это углеводородное топливо, это газ для приготовления пищи. Внутренняя энергетика, внутренний ТЭК для внутреннего обеспечения страны всем тем, что обеспечивает жизнедеятельность страны, общества. Она у нас для нашего уровня экономики сверхдорогая.

Булат Нигматулин (о том, сможет ли Запад прожить без наших нефти и газа – прим): смотря, какой Запад. США переживут легко, они сами все добывают, кроме урана. А европейцы — на заклание. Но европейцы сами себя подвели. Потому что у них была зеленая повестка, они говорили, что возобновляемыми источниками энергии закроют и т.д. Сами ввели спотовый рынок на газ, а не долговременные контракты. Казалось, что это все очень хорошо, но оказалось все очень плохо. Дальше санкции, дальше желание любой ценой отказаться от российского газа. В эту зиму им отказаться будет очень сложно, потому что не балансирует их ТЭК. В конце концов лет через 5-6 они смогут отказаться от российского газа. Но вопрос цены.

Анатолий Вассерман (о бенефециарах «Газпрома» – прим): все иностранные совладельцы «Газпрома» вместе взятые имеют гораздо меньшую его долю, чем государственные структуры России. И влиять на работу «Газпрома» они не могут. Что же касается продажи акций, то до недавнего времени это был единственный механизм получения денег на крупные инвестиции. Нынешнее решение «Газпрома» и многих других компаний не выплачивать дивиденды вызвано даже не тем, что из-за блокировки Западом взаиморасчетов по многим каналам мы не могли бы эти дивиденды отдать зарубежным держателям. А это связано с тем, что в связи с этими ограничениями у «Газпрома» и многих других появились большие новые инвестиционные программы, связанные и с организацией каналов продажи нефти и газа на Восток. И, главное, у того же «Газпрома» появилась большая новая программа по газификации нашей страны.