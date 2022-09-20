◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаев уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье Донецкой Народной Республики, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодёжное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области. В районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», а также «Ольха» в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции.

◽️ Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

