Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.



Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорка Херсонской области уничтожено 3 единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.



В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.



В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.



В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня «HIMARS».



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-Бажання, Любовка Донецкой Народной Республики, Снигирёвка Николаевской области, Максима Горького и Чернянка Херсонской области, а также Дорожнянка Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

◽️ Кроме того, в районах населённых пунктов Белозёрка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Волноваха, Корсунь Донецкой Народной Республики, города Херсон, населённых пунктов Таврийск, Берислав, Весёлое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населённого пункта Червоный Проминь, Николаевской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.