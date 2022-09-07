Нелинейные решения в экономике и политике

О том, что задачи в российской экономике должны решаться нелинейными методами говорил Владимир Путин. Но, оказывается и в политике есть нечто подобное.

Что такое нелинейные решения и почему они важны? Как они помогают избежать катастрофы в принятии решений на всех уровнях жизни общества?

Ответы на эти и другие вопросы – в авторской программе депутата Госдумы и публициста Анатолия Вассермана на радио Sputnik.

Гость в студии: Нурали Латыпов, ученый и писатель.

Н. Латыпов: Мы действительно слышали фразу президента: «Нужно находить нелинейные решения». Это достаточно сложная тема – линейная и нелинейные системы — но, тем не менее, эти системы нас окружают, мы в них погружены. Большей частью – это объективная реальность, данная нам в неприятных ощущениях.

Н. Латыпов: Линейное повторение – это частный случай экстраполяции. То есть большая часть наших действий линейна, по шаблону, но она не учитывает разные непредвиденные ситуации. В таких случаях вот этот автоматизм подводит. Но когда линейное мышление практикуют политики, экономисты, люди, которые управляют социальными системами, то происходят катастрофы.

А. Вассерман: У меня было несколько дискуссий с профессиональными экономистами. Они отмечают, что многие процессы в экономике нелинейные. А я рассматриваю, в основном, линейный вариант планирования. Грубо говоря, планирование сводится к решению систем линейных уравнений. Но, на сколько я понимаю, если мы проводим пересчет плана достаточно быстро, на практике раз в сутки, то мы можем считать все процессы в экономике, на этом интервале, линейными, а отклонение от линейности учитывать уже по расхождению между планом и реальной деятельностью, и, соответственно, корректировать план на следующие сутки.

Н. Латыпов: Я должен упомянуть публикацию Bloomberg, основанную, якобы, на утечке из российского правительства – три варианта развития событий. В катастрофическом варианте говориться о достаточно серьезном падении показателей экономики. Это все исходя из нынешних тенденций линейно прогнозируется. А ситуация так развивается, что случается непредвиденное: вынужденное снятие санкций и прочее. Хотя, я считаю, что здесь ослиное упрямство будет непреодолимым, санкции будут долгосрочными. И поэтому нам надо работать не над тем, чтобы снять санкции, это мало вероятно, а над тем, чтобы выйти из санкционной парадигмы.

Источник — https://radiosputnik.ria.ru/20220906/1814951979.html