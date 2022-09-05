Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.

Кроме того, высокоточным оружием в районах населённых пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады. В районе населенного пункта Кочубеевка Херсонской области ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня «HIMARS» производства США.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.

В районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152-х районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области. В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкое, Егоровка, Новый Свет и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики, в том числе один «Байрактар-ТБ2». В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США. Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5304 единицы специальной военной автомобильной техники.

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

◽️ 4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции.

◽️ В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.