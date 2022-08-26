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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (26.08.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

◽️ В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий. 

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163-х районах.

Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артёмовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области.  Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.

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⚠️ За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

◽️ В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса № 1.

◽️ Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США.

Источник: https://t.me/mod_russia/19135
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