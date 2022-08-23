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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (23.08.2022 г.)

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В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. 
Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров.

◽️ Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.
Успешно развивается наступление на Донецком направлении. 

◽️ Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75 процентов которого уже находится под контролем союзных войск.

◽️ Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.

◽️В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР». 

◽️ В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 

Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники.

◽️ В результате больших потерь в районе населённого пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении. 

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены: двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164-х районах.

Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Соледар Донецкой Народной Республики, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населённых пунктов Харьков и Чугуев Харьковской области, Марково и Подгорное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Горняк Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет Су-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой Народной Республике.

◽️ Кроме того, перехвачены пятнадцать украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населённых пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/19029
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