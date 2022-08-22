Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (22.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
◽️ За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики – пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки в Донецкой Народной Республике и Лиманы в Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожено в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники.
Главное мост в Николаеве бомбанули. Снабжение Николаева ухудшилось, значит скоро будут освобождать и специально оперировать Николаев.
США и Сити через Б/У торговать оружием очень удобно, оплачивать “ленд-лиз” из госбюджета, а класть в свой генеральский и спецслужбистский личный корман или общак
так что пока есть такая возможность, будут поставлять и устраивать провокации как повод для поставок.Так что долгая вьетнамская ,пока рак на горе…. или настигнет знергокризис.Причем удобно всем сторонам -одни продают ,другие рекламируют и устраняют недочеты,обмениваются “новинками”..Третьи под сурдинку наводят порядки в своих карманных вотчинах и укрепляют вертикаль..А что больше нравится -СО или Ковид -пожалуйте и выбирайте -либо голову либо “ж” готовьте..
п.с. а от страха уже вторую партию кобачковой икры готовлю,яблоки ведрами сушу и солю,солю..как будто это спасение…