Новая идея внешней политики России

Владимир Путин на форуме «Армия – 2022» назвал приоритеты РФ

Под Москвой, в парке «Патриот», прошёл традиционный международный форум «Армия». Как всегда, наглядна так называемая изоляция Российской Федерации, уже не первый год рекламируемая коллективным Западом: присутствовали официальные делегации восьми десятков государств, населённых более чем половиной человечества.

Сколько новых контрактов по нашим вооружениям — пока точно неизвестно: часть засекречена, чтобы не дразнить всё тот же коллективный Запад, ещё способный переваливать осложнения со своей головы на здоровую.

Открытым текстом советую прочесть всё выступление нашего Верховного главнокомандующего на открытии форума. Президент Российской Федерации поблагодарил участников демонтажа террористической организации «Украина» и создателей представленных на форуме вооружений, отметил, что наша оборонная промышленность способствует развитию всей отечественной науки и техники, приветствовал международное политическое и технологическое сотрудничество:

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира».

Аналитик Александр Александрович Роджерс открытым текстом отметил, что в выступлениях главы государства и министра обороны сформулирована внешнеполитическая часть новой идеологии РФ: консерватизм как противодействие стремлению разрушить всё проверенное временем; сотрудничество на основе равноправия и разнообразия вместо новой колонизации в виде глобализма, стригущего всех под одну гребёнку; взаимовыгодная многополярность вместо подчинения всех одному мировладельцу.

Открытым текстом уверен: это лишь начало продвижения по всему миру новой системы, полезной всем.