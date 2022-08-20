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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.08.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников.
 
 Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными.
 
 В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек.
 
 Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.
 
 В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более двухсот человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей.
 
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

 За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской народной республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/18895
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