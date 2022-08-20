По конференции о ментальной и информационно-психологической войне н форуме "Армия-2022"1. Тематика конференции перекликалась с прошлыми конференциями, которые шли под вывеской "Психологическая оборона", но с очевидной оглядкой на идущую войну. Время "обороны" кончилось. Настало время СВО. Или войны на Украине. Кому как нравится.2. Сама тема "ментальных войн", которую поднимает советник Шойгу А. Ильницкий по своему содержанию в значительной степени идентична изысканиям групп подчиняющихся руководству НАТО, которые изучают вопросы "когнтитивной войны". Названия разные, но суть схожая и касается она вопросов манипуляции сознанием крупных человеческих сообществ, а также комплексных подходов изменения сознания индивида в ходе активных информационно-психологических операций.3. Сам состав приглашенных экспертов был довольно представительным. Стоит отметить присутствие на конференции представителей ДНР Безсонова) и ЛНР (Мирошника). Ждем скоро в общей стране.4. Если говорить о том, кто сильнее всех критиковал текущую ситуацию с информационной войной в стране, то это как ни странно Соловьев, который в части своей риторики был не слишком отличим от Стрелкова, причем вполне по делу. Стоит отметить правильный тезис о том, что война добровольцев на Украине, это война советских добровольцев – существенная часть добровольцев идущих на войну на Украине это рожденные в СССР. С молодежью работа в значительной степени завалена.5. Важную проблему ограничения работы военкоров в зоне СВО поднял военкор Пегов. Эта тема давно будоражит Телграм. Его дискуссия с заместителем Шойгу генералом Цаликовым была пожалуй самой острой. Пегов правильно поднял вопос необходимости автономии военкоров (в рамках разумного), чтобы они не превращались в продолжение пресс-служб. Цаликов обещал изучить вопрос изменения регламентов работы военкоров и публикации информации, которая излишне секретится. Тут, на мой взгляд, еще предстоит найти правильный баланс.6. В докладе Безсонова правильно был поднят вопрос работы горизонтальных зонтичных структур, которые зачастую могут более эффективно работать, чем вертикальные иерархические информационные структуры. Тут выводы Безсонова вполне подтверждаются опытом информационно-психологических операций на Донбассе, которые он, в том числе проводил личное. Считаю, что этот опыт вполне достоин изучения и внедрения на боле широком уровне. Практика критерий истины.7. Как к удивлению многих "выяснилоь" на конференции, за существенную часть культуродста в нашем обществе отвечает Минцифры. Ну и в целом очень много говорилось о том, что реальной суверенизации культуры в РФ еще не прозошло. С этим трудно спорить, особенно если наблюдать за поведением отечественных творцов.8. Много говорилось о необходимости государственной идеологии, но тут как и в 2015-м году, когда читал доклад на конференции РИСИ о проблемах порождаемых отсутствием идеологии, особых изменений нет. Государстенный заказ на системную идеологию есть – самой идеологии как не было, так и нет. Схема – вот вам деньги, дайте нам идеологии по понятным причинам не работает. Поэтому проще объяснить против чего выступает Россия, нежели объяснить за что она выступает и какое будущее для обычного человека она форирует. Это касается как граждан РФ, так и жителей освобожденных территорий. Идеологическая пустота заполнятся эрзац-подпорками, вроде абстрактного патриотизма или отсылками к позитивному опыту времен СССР или Российской Империи. Все это не от хорошей жизни, но чем-то заполнять идеологический вакуум нужно. Но все это очевидные костыли.9. Относительно СССР, то не раз звучали тезисы о необходимости использования позитивных элементов советского общества и объктивного изучения опыта Холодной войны, чтобы не повторить ошибок СССР в ходе новой Холодной войны. Разумно. Раз уж не может как китайцы учиться на чужих ошибках, надо учиться на своих, тем более ситуация идентична.10. В целом же, конференция неплохо ставила диагнозы текущему положению дел, но с конкретнми путями решения проблем было похуже. Было много благопожеланий, но куда как меньше конкретики в вопросах решения злободневных проблем. Выработка путей преодоления озвученых проблем (весьма далеких от картин в стиле "все хорошо прекрасная маркиза") являетя одной из стратегических задач обеспечения способности страны эффективно вести информационно-психологическую войну на долгосрочной основе.PS. Развиртуализировался с Даниилом Безсоновым (одним из наиболее толковых специалстов по информационной работе на Донбассе с 2014 года), с которым заочно знаюсь много лет, а также с Дмитрием Пучковым, которого смотрю и читаю еще с первой половины нулевых.