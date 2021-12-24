Актриса Ольга Будина на съезде кинематографистов: «Сегодня идёт ментальная война против детей!»
Актриса Ольга Будина выступила на XI Съезде кинематографистов РФ с яркой речью о предназначении искусства и о той чудовищной информационно-ментальной войне, в результате которой стремительно увеличивается пропасть между родителями и детьми.
«Мы видим в центре Москвы вручение премии МУЗ-ТВ в то время, когда якобы разгар пандемии. Мы видим, что на сцене впрямую испражняются в спектаклях Богомолова. Мы видим практически в каждом фильме, особенно на кинофестивалях, либо половые извращения, либо просто половые акты. Они сняты обязательно крупным планом, с какими-то новыми технологиями. И почему-то это считается нормальным.
Как вы считаете, может быть, хватит уже «потрясать»?
Родительское сообщество воет, потому что не знает, как своих детей спасти! Потому что дети сейчас уже практически не поддаются воспитанию. Я знаю, что говорю, с недавнего времени я являюсь членом Родительской палаты при Патриаршей комиссии.
Мы говорим, что Конституция не права, потому что в Конституции, де-юре, мы не имеем права на идеологию, но, простите: де-факто сегодня происходит ментальная война! И мы прекрасно это знаем. Ментальная информационная война. Они забирают у нас наших детей!
Полная запись выступления
Покажите мне сегодня какое-нибудь подростковое сообщество, где ребята хотят стать родителями, где мальчики хотят встречаться с девочками, порядочными, для того, чтобы книжки обсуждать, кино хорошее смотреть?!
Когда наши дети в последний раз смотрели, к примеру, советские фильмы?! Когда?! Они не понимают, что это такое! Они считают, что это скучно и неинтересно!
Вот что сегодня из себя представляет наше подрастающее поколение. А каких мы увидим внуков? Они вообще будут у нас?!
Европа вырождается, Германия точку невозврата уже прошла. А мы до сих пор смотрим, как у них там, на Западе! Сколько это будет продолжаться?! Почему мы не занимаемся нашей национальной идеологией, нашей национальной культурой?! Почему мы каждый раз косимся туда? Не надо больше этого делать!
Никита Сергеевич (Михалков – прим.), в лице председателя Союза кинематографистов, несколько лет назад утвердил Этическую хартию.
Николай Петрович Бурляев 11 ноября 2021 года, совсем недавно, в Государственной Думе в своём первом выступлении высказал предложение о том, что необходимо уже «вернуть культуру» с панели и утвердить Кодекс чести деятелей культуры Российской Федерации.
Безусловно, я глубоко поддерживаю эти их предложения!
Но есть у меня корректировка очень важная. Например, в Этической хартии написано, что это добровольная хартия, то есть кинематографисты добровольно на себя берут обязательства, так сказать, сеять разумное, доброе, вечное, ведь положения хартии – прекрасные. Я за то, чтобы сделать их обязательными!
…Рынок ставит своей задачей «потрясать»! Но если мы понимаем, для чего это делается, то может быть, не будем идти на поводу у кого-то? Осознать, что происходит, нужно сегодня всем: продюсерам, режиссерам, актёрам, писателям, певцам, художникам и спортсменам!
Тогда они будут осознанно подходить к созданию образов в своих творениях и перестанут «забивать голы в свои же ворота». Ибо сегодня творец, не понимающий таких вещей – либо враг, либо глупец!»
Источник: Новые Известия
Сегодня идёт ментальная война против тех, кто начал осознавать то, что можно мыслить иначе и свободнее, и война эта по всему миру идет.
Какая женщина. Такая целеустремленная. Я даже про свою мойку забыл.
Нужно помочь обратить внимание на проблемы синематографа.
Россия,в лице своих лучших кошерных сынов ,возглавивших все универстеты ,театры и кино ,пробило дно в вопросе морали и это под руководством нового министра культуры ,выкреста О.Любимовой,именно она поспособствовала назначению в наши старинные театры,типа МХТ всяких Кехманов,того же Богомолова(букв.в ноябре)
Но есть надежда ,что что-то все-таки изменится:
Вчера 22,12, исчез профессор Татарстана ,этакий Садовничий республики г.Гафуров ,возглавлял КАзанский ГУ ,днем участвовал в сьезде ,а утром не оказалось на месте ,ночью ФСБ перевезли в Москву.Вменили соучастие в убийстве соперника по выборам в 1999г.Там ситуация с кадрами ,как везде в нац.образованиях,ибо к власти приходили только на крови или криминала.Кстати,принадлежит ЕР.На дняхВВП подписал указ,что Президент будет один и никаких других паханов ,а Татарстан еще то гнездо национализма.
“За два дня силовики провели основательную чистку среди высокопоставленных чиновников. Волна прокатилась по всей стране — от Краснодара до Колымы — и зацепила Казань, где все обсуждают задержание ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Если уголовное дело в отношении Гафурова получит стремительное развитие, то он может пополнить список из 25 снятых по тем или иным причинам российских ректоров в этом году. Данный перечень, судя по всему, в верхах продолжает верстаться, учитывая, что буквально два дня назад правоохранители схватили ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину. Её подозревают в мошенничестве с ущербом в 1,4 млн рублей”. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: “За 2021 год ректоры сменились в 25 университетах. Кто-то ушёл по-тихому, кто-то под напором скандалов и компромата, а кто-то в СИЗО с уголовным делом. Ректоры сменились в целом ряде вузов: в РГСУ, ДВФУ, МФТИ, МИФИ, РЭУ Плеханова, Камчатском госуниверситете, Казанском национальном исследовательском техническом университете, Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления, Тульском госуниверситете, Череповецком госуниверситете, Поволжском госуниверситете сервиса, Оренбургском госуниверситете, не говоря про скандалы с ректором «Шанинки», приходом Анисимова в кресло ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова (и разразившийся за этим секс-скандал с публикацией видеоролика, где фигурируют люди похожие на Кузьминова и экс-проректора Касамару), а теперь вот и арест ректора КФУ. Да, два дня назад была задержана ректор Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлана Ашмарина”.
п.с. хоть что-то началось,начали с глубинки ,а нужно с Москвы и если это будет идти под управлением Марго и Соловьева -это страшно ,как и в 1917г.
Съезд кошерных ФСБ организовал сами знаете кто. Кина не будет, денюх нет.