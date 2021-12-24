Актриса Ольга Будина выступила на XI Съезде кинематографистов РФ с яркой речью о предназначении искусства и о той чудовищной информационно-ментальной войне, в результате которой стремительно увеличивается пропасть между родителями и детьми.

«Мы видим в центре Москвы вручение премии МУЗ-ТВ в то время, когда якобы разгар пандемии. Мы видим, что на сцене впрямую испражняются в спектаклях Богомолова. Мы видим практически в каждом фильме, особенно на кинофестивалях, либо половые извращения, либо просто половые акты. Они сняты обязательно крупным планом, с какими-то новыми технологиями. И почему-то это считается нормальным.

Как вы считаете, может быть, хватит уже «потрясать»?

Родительское сообщество воет, потому что не знает, как своих детей спасти! Потому что дети сейчас уже практически не поддаются воспитанию. Я знаю, что говорю, с недавнего времени я являюсь членом Родительской палаты при Патриаршей комиссии.

Мы говорим, что Конституция не права, потому что в Конституции, де-юре, мы не имеем права на идеологию, но, простите: де-факто сегодня происходит ментальная война! И мы прекрасно это знаем. Ментальная информационная война. Они забирают у нас наших детей!

Полная запись выступления

Покажите мне сегодня какое-нибудь подростковое сообщество, где ребята хотят стать родителями, где мальчики хотят встречаться с девочками, порядочными, для того, чтобы книжки обсуждать, кино хорошее смотреть?!

Когда наши дети в последний раз смотрели, к примеру, советские фильмы?! Когда?! Они не понимают, что это такое! Они считают, что это скучно и неинтересно!

Вот что сегодня из себя представляет наше подрастающее поколение. А каких мы увидим внуков? Они вообще будут у нас?!

Европа вырождается, Германия точку невозврата уже прошла. А мы до сих пор смотрим, как у них там, на Западе! Сколько это будет продолжаться?! Почему мы не занимаемся нашей национальной идеологией, нашей национальной культурой?! Почему мы каждый раз косимся туда? Не надо больше этого делать!

Никита Сергеевич (Михалков – прим.), в лице председателя Союза кинематографистов, несколько лет назад утвердил Этическую хартию.

Николай Петрович Бурляев 11 ноября 2021 года, совсем недавно, в Государственной Думе в своём первом выступлении высказал предложение о том, что необходимо уже «вернуть культуру» с панели и утвердить Кодекс чести деятелей культуры Российской Федерации.

Безусловно, я глубоко поддерживаю эти их предложения!

Но есть у меня корректировка очень важная. Например, в Этической хартии написано, что это добровольная хартия, то есть кинематографисты добровольно на себя берут обязательства, так сказать, сеять разумное, доброе, вечное, ведь положения хартии – прекрасные. Я за то, чтобы сделать их обязательными!

…Рынок ставит своей задачей «потрясать»! Но если мы понимаем, для чего это делается, то может быть, не будем идти на поводу у кого-то? Осознать, что происходит, нужно сегодня всем: продюсерам, режиссерам, актёрам, писателям, певцам, художникам и спортсменам!

Тогда они будут осознанно подходить к созданию образов в своих творениях и перестанут «забивать голы в свои же ворота». Ибо сегодня творец, не понимающий таких вещей – либо враг, либо глупец!»

Источник: Новые Известия

Дополнительные видео по теме

Тактика и Стратегия борьбы с деструктивным контентом