Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (18.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
◽️ Противник несёт значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования.
✈️ Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80-ти националистов и более 50-ти ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков.
В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники.
В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, ликвидировано более 250 националистов.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
◽️ За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зелёный Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.
◽️ Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники.
США бросают десятки бывших афганских транспортно-боевых Ми-17 в битву за Украину
Это было бы невозможно без Таджикистана и Узбекистана, давно готовых ударить в спину кормящей и не раз спасавшей их России16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента МИД РФ Замир Кабулов выступил с таким достаточно резким заявлением: «Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40−50 в Узбекистан».
В минувший понедельник, 15 августа, в ходе форума «Армия-2022» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев назвал запланированную передачу Ми-17 Киеву «вопиющим примером незаконного реэкспорта».
Прямо сейчас Соединенные Штаты пытаются решить задачу почти немыслимой сложности: заставить ВСУ перейти в давно анонсированное Киевом контрнаступление.Численность необходимая,учитывая несколько волн мобилизации собрана ,не хватает вооружения…
Интересно что все эти машины МИ поставила РФ в Афган по договору с США ,запрещаему реэкспорт ,но на войне ,как на войне.А что наши друзья и партнеры ,которые сами на волоске от талибов выполнят приказ США??Или их млны таджиков и узбеков на стройках Москвы и Питера не волнуют.?7″Для справки: основной контракт на поставку в Афганистан 21 вертолета Ми-17В-5 (модификацией вертолетов типа Ми-8/17, разработанных КБ Миля при участии Казанского вертолетного завода) Рособоронэкспорт заключил с правительством США в мае 2011 года. Сделка предусматривала в том числе и передачу Кабулу запчастей к этим машинам и обучение обслуживающего персонала.
В 2012 году было подписано дополнительное соглашение на отгрузку в Кабул еще 12 винтокрылых машин. А в 2013-ом стороны заключили второй контракт на поставку еще 30 «вертушек». Таким образом, Национальный воздушный корпус Афганистана, которому предназначались вертолеты, должен был получить от России через Соединенные Штаты 63 машины Ми-17. Общий объем сделок составил около 1,1 миллиарда долларов.