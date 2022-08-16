Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
✈️ Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.
В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники.
◽️ После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артёмовска, военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Так, 14 августа южнее Артёмовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
◽️ За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах.
Кроме того, уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой Народной Республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Верхнополье Харьковской области.
◽️ Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области.
◽️ Кроме того, сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в районах населенных пунктов Новогнатовка Донецкой Народной Республики, Каменка и Дорошенково Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники.
Игореше,Сибиряку и Сергееву изучит ь историю этих городов ,чтобы потом не пели ,что русские нападают просто так ,потому что им хочется войнушки:https://rurik-l.livejournal.com/4743980.html..
А вот оставлять в тылу хохлов весьма опасно и стоит пересмотреть места повышенной опасности на вопрос ,а кто в обслуге…
Под Джонкоем опять сдетонировали авиабомбы и пострадали люди..Крым заселен хохлами ,они пришли с деньгами ,продав имущество и устраиваются на берегу ,выкупая миниотели.Никто из бонзКиевских не лишен имущества.Я точно знаю пример киевского прокурора ,который владеет дачей в Ялте ,которую сдает за 120тыс р.в м-ц и охранником работает местный и еще есть садовник ,те которые чистят огромный бассейн.В общем одни вопросы к Власти ,даже в Севастополе (база)работают отьявленные русофобы руководителями.Толку так не будет ,а их прибыло в РФ более 3млн -какую армию оппозиции можно создать .Да и новость Захарка Прилепин уже обьявил,что станет кандидатом в Президенты от СР.Ну и зачем огород,помните видео с Навальным ,как они делили лохов ,типа электората ,чтобы окучить всех и где чья будет зона.А какие имена появятся в Новороссии можно представить и все будут слегка картавить опять ,достанут Медведчука героя ,его обслугу Шария.И все пойдет как раньше по-прежнему ,а под млн борзых,непокорных останутся в земле ..так и не понявших,кто их поимел.Правда Сергеев??.
вот скажи мне как ты докажешь или чем, что ты не хохлушка?
а давайте определимся в понятиях
И желательно видео в полный рост.
Теперь, после заявления нашего МО о переходе Песков(крепость строили 8 лет укры)под контроль союзных войск, между Зеленским и Залужным снова обострился конфликт. Напомним, главком был не просто против наступления на Херсон в ущерб обороне линии Авдеевка-Торецк (Дзержинск) — Артемовск (Бахмут)-Соледарск-Северск, но и слил в массы идиотское требование Зели по «освобождению» юга. Теперь, кого в «неньке» ни спроси, все знают, кто «проср…л». Пески. Это клоун.
Диванные войска Украины, похоже, переходят на сторону Залужного. Они-то и строчат, что осенью к военным неудачам добавится тяжелейший экономический кризис. Списать его на спецоперацию русских не получится, поскольку Зеля зуб давал, что «Запад поможет».
Зрада пришла в ОП не только из Песков, но и из S&P и Fitch, главных рейтинговых агентств США и ЕС. Они назвали договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу дефолтом, значит, дальнейшее кредитование повисло в воздухе. К примеру, ФРГ почти не дарит «незалежной» бабки, а дает только взаймы под очень хорошие проценты.
Зеле уже тычут в глаза проваленный из-за его дури Стамбульский мирный договор, по которому Москва получила бы то, что уже фактически имела.
Вот если бы в кресле главы страны сидел Залужный, то он бы правильно оценил перспективы военной кампании и не довел «неньку» до ручки, пишут самостийные правдорубы.
Вместо контрнаступления на Херсон, главком ВСУ решил нанести публичный и очень мощный удар по Банковой. Он обрадовал громадян, что мужички, не подлежащие призыву по закону — студенты, отцы двоих детей, инвалиды и т. д., — могут сбежать из «неньки». Никто их на границе не тормознет. Говорят, что Зелю чуть ********* не хватила. Дело в том, что именно он — «отец нации», хотел озвучить эту великую новость.
«Все что касается позитивных публичных месседжей должен озвучивать Зеленский и только он‼️! Так было всегда в его президентстве».
Короче, янки грозят пальчиком из-за океана — «нельзя». Белый дом, Госдеп и Пентагон рассматривают Залужного как жовто-блакитного де Голля в скорой послевоенной эпохе «незалежной» (когда оборвется карьера или жизнь Зели).
Отметим, что в «неньке» от заявления главкома (о возможности драпать за границу) эмоции просто зашкаливают. Те, кто еще не успел стать дважды папой, уже работают над этим. Студенты срочно «валят» за кордон за «западными знаниями», а крепкие мужички внезапно сильно захворали. Есть мнение, что это решение продавлено именно Залужным не без помощи Госдепа.
В этом плане потеря Песков подается самостийными военными как личный зашквар Зеленского.
В Киеве уже ставят ставки: кто кого устранит? Янки — Зеленского, или бритты — Залужного?
П.С. А Киев бурлит светской жизнью,военных на улицах не видно ,жить местные стали даже богаче -красивые машины и мотоциклы заполнили город.Город живет своей жизнью,уверенный что его не тронут русские бомбы.Странная,странная война -люди сотнями и тысячами гибнут ,но это никого не интересует..
Про Залужного – чушь. А война – не странная, а СВО – такая, какая надо – Газпром платит Киеву за транзит газа.. Гельминты не на войне, а потирают ручонки.