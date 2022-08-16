Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



✈️ Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.

В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники.

◽️ После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артёмовска, военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Так, 14 августа южнее Артёмовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

◽️ За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах.

Кроме того, уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой Народной Республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Верхнополье Харьковской области.

◽️ Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области.

◽️ Кроме того, сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в районах населенных пунктов Новогнатовка Донецкой Народной Республики, Каменка и Дорошенково Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники.