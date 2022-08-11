Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области.

Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанск в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники.