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Допрос Вассермана 09.08.2022

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Кризис фундаментальной науки: причины и пути преодоления

— В чем выражается кризис фундаментальных научных дисциплин?
— Какую роль в этом играет упадок прикладной науки?
— Возможен ли выход из кризиса?

На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik отвечает депутат Госдумы РФ и публицист Анатолий Вассерман.
Гость: Роберт Нигматулин, академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова, член президиума РАН.

Анатолий Вассерман: девать лет назад, когда начался серьезный скандал вокруг РАН, я отметил, что кризис фундаментальной науки, порождён разрушением системы прикладной науки. То есть перевода вопросов практики на язык науки и ответов науки на язык практики. К сожалению, в лихие 90-е одной из мишеней была выбрана именно прикладная наука, что и породило этот главный кризис. На мой взгляд у науки есть два источника вопросов. Первый — это ее внутренняя логика, когда решение одной задачи открывает десятки новых задач и пути их решений.

Роберт Нигматулин: кризис науки связан и с кризисом прикладной науки, и с кризисом нашей страны. Но наука, все-таки, едина. Есть прикладная наука, есть академическая. Но академических институтов немного, прикладных гораздо больше. И действительно, разрушение нашей экономики началось с разрушения отраслевой науки. Результат очень печальный — у нас на рубль, вложенный в инвестиции, в полтора-два раза меньше отдача ВВП, прироста ВВП, чем было при советской власти и чем есть в Европе. Это неэффективно.

Роберт Нигматулин: наука и должна быть ищущей, входить из разного рода тупиков. Когда мы говорим о современном кризисе в науке, то он связан с тем, что у нас в стране наука слабо влияет на дела в государстве и на производстве, на экономику.

Анатолий Вассерман: спецоперация на Украине, в какой-то мере, это проявление кризиса в миропонимании, только не в нашем, а в миропонимании тех, кого сейчас принято называть «коллективный Запад». И этот кризис западного миропонимания отразился, в частности, и в том, что они пытаются разрушить ту часть России, которая не соглашается им подчинятся. И сейчас по нам они бьют Украиной.

Источник: https://vassermans.ru/doproswassermana/dopros-vassermana-09-08-2022/
Метки: допрос вассермана, последние выпуски, РАН, Украина
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Зеленая… и энергетика
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25154 21060
    марина два часа назад

      Кому интересен Вассерман?Кто его здесь слушает?Он всем был как то интересен только наличием своей тужурки с десятками карманов. За все время я вот нашла интересного деда около 70 лет,блогера.Вот это мужик -даже через экран ощущается человеческий и мужской стержень.Вот что такое дух и почему он побеждает -на нем наглядно видно..https://frallik.livejournal.com/1535128.html
      ато здесь обиженные мужичонки со своими сумасбродными идейками ,да если бы своими ,ато почерпнутыми у неких писарей на з/п.Ибо уже давно время забытья не рождает личностей в области экономики,политологии,философии.Они где-то есть личности ,но кто ж сегодня даст им что то написанное опубликовать ,везде жидовские структуры,проталкивающие свои идейки порабощения или превращения человеков в зомби или что то отвлекающее космическое.Значит так нужно -уже всё было сказано давно и мир в основе своей остался тем же ,только человека превратили экспериментами в жующих.

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