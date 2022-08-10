Кризис фундаментальной науки: причины и пути преодоления

— В чем выражается кризис фундаментальных научных дисциплин?

— Какую роль в этом играет упадок прикладной науки?

— Возможен ли выход из кризиса?

На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik отвечает депутат Госдумы РФ и публицист Анатолий Вассерман.

Гость: Роберт Нигматулин, академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова, член президиума РАН.

Анатолий Вассерман: девать лет назад, когда начался серьезный скандал вокруг РАН, я отметил, что кризис фундаментальной науки, порождён разрушением системы прикладной науки. То есть перевода вопросов практики на язык науки и ответов науки на язык практики. К сожалению, в лихие 90-е одной из мишеней была выбрана именно прикладная наука, что и породило этот главный кризис. На мой взгляд у науки есть два источника вопросов. Первый — это ее внутренняя логика, когда решение одной задачи открывает десятки новых задач и пути их решений.

Роберт Нигматулин: кризис науки связан и с кризисом прикладной науки, и с кризисом нашей страны. Но наука, все-таки, едина. Есть прикладная наука, есть академическая. Но академических институтов немного, прикладных гораздо больше. И действительно, разрушение нашей экономики началось с разрушения отраслевой науки. Результат очень печальный — у нас на рубль, вложенный в инвестиции, в полтора-два раза меньше отдача ВВП, прироста ВВП, чем было при советской власти и чем есть в Европе. Это неэффективно.

Роберт Нигматулин: наука и должна быть ищущей, входить из разного рода тупиков. Когда мы говорим о современном кризисе в науке, то он связан с тем, что у нас в стране наука слабо влияет на дела в государстве и на производстве, на экономику.

Анатолий Вассерман: спецоперация на Украине, в какой-то мере, это проявление кризиса в миропонимании, только не в нашем, а в миропонимании тех, кого сейчас принято называть «коллективный Запад». И этот кризис западного миропонимания отразился, в частности, и в том, что они пытаются разрушить ту часть России, которая не соглашается им подчинятся. И сейчас по нам они бьют Украиной.