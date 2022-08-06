Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения.

В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80-ти иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники.

◽️ На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены: пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковка Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах.

Уничтожено: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50-ти тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск «Днепр».

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских «HIMARS» в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области.

◽️ Также подавлены: пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артёмовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки Донецкой Народной Республики, Калиновка и Доброе Николаевской области.



✈️ ВКС России за сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области.

◽️ Также, российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области.

◽️ Кроме того, перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста, населенных пунктов Чернобаевки, Брилевка, Новая Каховка, Алешковские Пески, Цюрупинск Херсонской области, Сухая Каменка и Барвенково Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.